بلجيكا.. أحمد ومحمد يتصدران قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت إحصاءات رسمية في بلجيكا أن اسم محمد تصدر قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال المولودين حديثا في العاصمة بروكسل في عام 2021.

ووفقا لبيانات وكالة الإحصاءات البلجيكية الحكومية Statbel، تم في العام الماضي إجمالا تسجيل 18430 طفلا أطلق عليهم اسم محمد في بروكسل (بطريقتين مختلفتين لكتابة هذا الاسم باللاتينية).

ويتصدر اسم محمد بفارق كبير قائمة الأسماء الأكثر شعبية في العاصمة البلجيكية، فيما تعود المرتبة الثانية إلى اسم جان (6089 طفلا) والثالثة إلى اسم أحمد (4166 طفلا).

وعلى مستوى البلاد، يحتفظ اسم جان بالصدارة في القائمة (65886 طفلا)، بينما يتخذ اسم محمد إجمالا المرتبة الخامسة (47723 طفلا).

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