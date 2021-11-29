كويكب ضخم يقترب من الأرض مساء اليوم

المصدر: عواصم - متابعات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكباً يبلغ قطره 131 متراً، سيمر من المسار المداري للأرض، اليوم الاثنين، وقالت "روسيا اليوم" إن الكويكب سيمر عبر المسار المداري الأرضي بين الساعة 00:30 و01:00 بتوقيت غرينتش، بسرعة تصل إلى 8.8 كم/ثانية.

ويُعرف الكويكب باسم 1994 WR12، وحتى عام 2016، أدرج الكويكب ضمن قائمة مخاطر التأثير على الأرض من قبل مركز الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، ولكن بعد عدة أبحاث تمت إزالته من قائمة المخاطر.

ومن المتوقع أن يقترب الكويكب من الأرض بمسافة 3.8 مليون ميل، أو ما يقارب حوالي 16 ضعف المسافة إلى الأرض من القمر.

ويقدر علماء ناسا أن هناك احتمالا واحداً من كل 9090 أن يضرب الكويكب الأرض قبل عام 2109. وفي حالة اصطدام 1994 WR12 بالأرض، فإن التأثير سينتج طاقة تعادل 77 ميغا طن من مادة "تي إن تي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news