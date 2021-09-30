فرح تحوّل إلى عزاء.. وفاة عريس مصري قبل 8 ساعات من زفافه

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

توفي عريس مصري أثناء الاحتفال بليلة زفافه، بقرية أبو حمص في محافظة البحيرة، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، بعد ذبح عجل ابتهاجا بحفل زفافه.

وتفصيلا، لفظ العريس أنفاسه الأخيرة في أثناء الاحتفال بـ«ليلة الحنة»، بقرية أبو حمص في محافظة البحيرة، والعريس المتوفى يدعى مسعود خضر، وأن الوفاة نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب ذبح «عجل» ابتهاجا بحفل زفافه، بحسب ما جاء في التحريات وأقوال أصدقائه، حسب صحيفة الوطن المصرية.

وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لوفاة عريس في ليلة الحنة، يدعى «مسعود خضر»، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونعى أصدقاء الشاب المتوفى في ليلة الحنة، صديقهم عريس البحيرة، الذي رحل قبل 8 ساعات من زفافه، وكتب أحدهم قائلا: «مات والمعازيم مليين البيت كله وجايين فرحانين بيه.. مات والمعازيم بتزغرط.. مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح.. مات في وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت.. إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون».

وتبين أيضا من خلال حديث عدد من أصدقاء عريس البحيرة المتوفى، أنه كان سعيدا بزفافه الذي كان من المقرر أن يتم اليوم الخميس، لكنه أصبح عريسا في الجنة.

وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت حادث ماساوي منذ قرابة شهر؛ إذ لقى عروسين مصرعهمها نتيجة انقلاب سيارتهما في أثناء حفل الزفاف، وإصابة 3 من أقاربهما، وتحول الفرح إلى مأتم.

وانتقلت الجهات المختصة آنذاك إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثتين أصيبتا بكسور في مختلف أنحاء الجسد، وصرحت آنذاك بدفنهما، بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأنها.













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