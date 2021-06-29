9 مدن كويتية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

سجلت مدينة الجهراء الكويتية أعلى درجة حرارة بين مدن العالم، وفق موقع دولي مختص، رصد درجات الحرارة في 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.

ونشر موقع eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية تراوحت الحرارة فيها بين 50.2 درجة مئوية في الجهراء (الكويت) و 48.4 درجة مئوية في الفاو (العراق)، واحتلت المدن العربية 13 مرتبة بين ال 15 الأعلى في العالم، بينما جاءت مدينتا عبادان والأهواز الإيرانيتان في المرتبتين الثامنة والتاسعة، وحازت الكويت على تسع مراتب بين المدن ال 15 الأعلى في العالم.

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