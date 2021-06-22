زكي فطين يكشف تفاصيل محزنة عن إصابته بالسرطان الثاني.. "الورم منتشر"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، إن أعراض إصابته بالسرطان بدأت بآلام في ركبته، اعتقد أنها ناجمة عن قلة المشي.

وونقل موقع "مصراوي" و"بوابة الأهرام" عن فطين قوله: "بدأت أمشي وأحس أني مش متزن في المشي، وكلمت الدكتور فطلب مني مجموعة تحاليل طلعت النتيجة كويسة، بعد كدا عملت أشعة في المخ بناءا على طلب الدكتور، والأشعة أظهرت إصابتي بورم سرطاني من الدرجة الرابعة".

وتابع: "الورم منتشر في المخ مش في حتة واحدة، وأصعب جزء المسؤول عن الاتزان نفسه".

ووبحسب "روسيا اليوم" فقد بدأ جلسات علاج بالإشعاع على المخ وهي 15 جلسة على مدار 3 أسابيع كل أسبوع 5 جلسات. وذكر أن بداية شعوره بالتعب كانت مجرد ألم في ركبته، وكان يظن أنها من قلة الحركة، لكن الأمور تعقدت بعد ذلك إلى المشي بصعوبة، وبدأ يشعر وكأنه لا يستطيع النزول على السلم، مؤكدا أنه أجرى تحاليل وكانت نتائجها جيدة.

وبين أن أول يوم له بعد معرفته بالمرض كان الأصعب عليه، وكان حزينا بدرجة كبيرة، لكن في اليوم الثاني تجاوز مرحلة الحزن وتواصل مع الأطباء لتلقي العلاج المناسب.

وأكد أن ما ساعده على تجاوز المحنة النفسية أنه كان مصابا بسرطان في الرئة منذ عامين، في المرحلة الرابعة أيضا حيث قال: "تلقيت آنذاك العلاج الكيماوي، وأجريت 6 جلسات بمعدل جلسة كل 3 أسابيع، وضع الرئة مطمئن الآن وبالتأكيد يجب إجراء أشعة قريبا للاطمئنان".

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