غريتا تونبرغ.. رئيسة تحرير ليوم واحد

المصدر: استوكهولم ■د.ب.أ

هيمنت على إصدار أمس من صحيفة «داجينز نهيتر» السويدية مقالات متعلقة بالمناخ، في انعكاس لحلول ناشطة المناخ الشابة، غريتا تونبرغ، ضيفة على منصب رئاسة تحرير الصحيفة، لمدة يوم واحد.

ونشر القسم الأول من الصحيفة صورة رئيسة لحفرة ضخمة في سيبيريا، توضح كيف تذوب التربة الصقيعية، ومقالاً عن قرية في القطب الشمالي في روسيا على شواطئ بحر بارنتس، حيث اختفى الجليد.

وفي قسم الفنون، نشر حوار لتونبرغ (17 عاماً) مع السير ديفيد أتينبورو (94 عاماً)، يتعلّق برفع مستوى الوعي حول تغير المناخ.

وكتبت تونبرغ في مقالها: «إن تسليم المسؤولية عن أكبر صحيفة يومية في السويد إلى ناشطة قاصر غير مؤهلة من الناحية التعليمية لذلك هو أمر غير مفهوم تماماً. إنه جنون. لولا الحقيقة غير المعقولة المتمثلة في أننا نمر بأزمة وجودية لايزال مجتمعنا يتجاهلها».

وأثارت تونبرغ حركة عالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، وكثيراً ما انتقدت وسائل الإعلام الكبيرة لعدم إيلاء اهتمام كافٍ بالمناخ. وتبيع «داجينز نهيتر»، التي تعد أكبر صحيفة سويدية، نحو 350 ألف نسخة يومياً. وقبل عام، دعيت تونبرغ لتعمل محررة ضيفة ليوم واحد في محطة راديو 4 بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

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