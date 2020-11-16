الذكاء الاصطناعي يحاول حلّ مشكلة المرور في لوس أنجلوس

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

تشتهر مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية بالاختناقات المرورية، وتأتي في صدارة المدن التي تعاني مشكلات المرور والازدحام في الولايات المتحدة، لدرجة أن التقديرات تشير إلى أن مواطني لوس أنجلوس يقضون 120 ساعة سنوياً داخل سياراتهم في خضم الفوضى المرورية.

وفي إطار جهود علاج هذه المشكلة، طوّرت سلطات النقل في لوس أنجلوس - بالتعاون مع مختبر «أرجون» الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية، وباحثين من مختبر «لورانس بيركلي» الوطني في الولايات المتحدة - منظومة للذكاء الاصطناعي من أجل المساعدة في تخفيف حدة الازدحام المروري في شوارع المدينة، وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا، بأن خبراء الكمبيوترات الخارقة في مختبر أرجون، ابتكروا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها استيعاب أنماط الحركة المرورية في المدينة على مدار عام كامل، بوساطة البيانات التي حصلوا عليها من 11 ألفاً و160 جهاز استشعار منتشرة على الطريق الرئيسة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بأسرها.

وتمت تغذية منظومة الذكاء الاصطناعي بهذه البيانات من أجل التنبؤ بالحركة المرورية وأماكن الاختناقات، ومتوسط سرعات السيارات على الطرق، وتستطيع المنظومة الجديدة أن تحلل البيانات المرورية في الساعة الماضية، ثم تصدر تنبؤات، في غضون أجزاء من الثانية، بشأن أماكن الازدحام المروري خلال الساعة المقبلة بدقة بالغة. ويقول الباحث بمجال الكمبيوتر بمختبر أرجون، براسانا بالابراكاش: «لقد تم تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي والكمبيوترات الخارقة من أجل علاج هذه المشكلة الخطيرة»، مضيفاً أن «هذا المشروع يتطلب كميات ضخمة من البيانات وقدرات حوسبية فائقة للتعامل معها»، موضحاً أن الكمبيوتر المكتبي العادي يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع من أجل تدريب برنامج المرور على التنبؤ بالحركة المرورية، في حين أن هذه العملية لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات بوساطة جهاز كمبيوتر خارق. وأضاف أن برامج المرور السابقة كان يمكنها التعامل مع البيانات التي يتم جمعها من 200 إلى 300 جهاز استشعار، في حين أن المنظومة الجديدة يمكنها التعامل مع بيانات تم الحصول عليها من أكثر من 11 ألف موقع، علاوة على تنفيذ هذه المهمة في زمن قياسي مقارنة بالبرامج السابقة.

مواطنو لوس أنجلوس يقضون 120 ساعة سنوياً داخل سياراتهم في الفوضى المرورية.

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