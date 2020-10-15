هند بنت مكتوم.. مسيرة عقود في العطاء.. «أقرب الناس للناس»

المصدر: دبي - وام

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بنراشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بمناسبة تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقال سموّه في تغريدة عبر حساب سموّه الرسمي على «تويتر»: «نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة (كورونا).. هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير».

هند بنت مكتوم: - «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو المساند والداعم لمختلف المبادرات الإنسانية». - «عوّدتنا القيادة أن نبادر في مد يد العون للمحتاج والمحروم، والإسهام في تحسين حياة الناس». - «حملة 10 ملايين وجبة محطة مضيئة يسجلها التاريخ للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات».

ونالت حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام.. جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، وذلك عن حملة 10 ملايين وجبة، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام، أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية، لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات، وتعزيز قيم التكافل والتراحم، حيث أطلقت سموّها الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19»، في أبريل الماضي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للإسهام في التخفيف من معاناة الفئات والشرائح المجتمعية التي تعاني أكثر من غيرها في الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد جائحة (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية وإنسانية واجتماعية، ونجحت الحملة في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد.

يذكر أن التكريم لجوائز المرأة العربية 2020 يتم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

مسيرة من العطاء

يكلل تكريم سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بمنحها جائزة شخصية العام الإنسانية، ضمن جوائز المرأة العربية، مسيرتها الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وتمكين المرأة على مختلف المستويات، خصوصاً في مجال تطوير المهارات والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز نمط الحياة الصحية وتطوير الرياضة النسائية بمفهومها الشمولي، الذي يعزز الصحة البدنية والذهنية وجودة الحياة. كما تحتفي جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني أيضاً بالدور الملهم لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في دعم وإطلاق مبادرات كفالة الأيتام، ودعم أصحاب الهمم.

وتمثل الجائزة أيضاً تقديراً للدور الريادي لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على رأس «بنك الإمارات للطعام»، أول منظومة إنسانية واجتماعية متكاملة من نوعها لإطعام الطعام في الإمارات، حيث عزّزت زخم مبادراته ووسعت إطارها، ونجح تحت قيادة سموّها بإبرام عشرات الاتفاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والإنسانية في الدولة، لتوفير الإسهامات العينية والدعم اللوجستي لتوزيع وجبات الطعام. وخلال عام 2019 وحده، جمع البنك أكثر من 13448 طناً من المواد الغذائية، تم توزيعها على مستحقيها.

قيم التعاطف والعطاء

أعربت سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن اعتزازها بهذا التكريم مؤكدة أن «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو المساند والداعم لمختلف المبادرات الإنسانية، التي تعزز مكانة دولة الإمارات لتكون منارة للعمل الخيري والإنساني، وسبّاقة للارتقاء بواقع الإنسان والإنسانية في كل أنحاء المعمورة».

وأكدت سموّها أن «المرأة الإماراتية تشرّبت قيم التعاطف والعطاء من القيادة الإماراتية، التي عوّدتنا دائماً على أن نبادر في مد يد العون للمحتاج والمحروم، والإسهام النوعي في تحسين حياة الناس جزءاً من بناء مجتمعات آمنة ومستقرة».

ولفتت سموّ الشيخة هند بنت مكتوم، إلى أن المرأة الإماراتية اليوم تسجل حضورها النوعي في المجالات الأكاديمية والبحثية وتخصصات الاقتصاد وريادة الأعمال والابتكار والرياضة والإعلام والشأن العام، وتعزّز دورها في مجال العمل المجتمعي، منوّهة سموّها لاستراتيجية تمكين المرأة التي تعتمدها دولة الإمارات وتنفذها بكفاءة واقتدار بدعم وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل المجتمع بكل فئاته وشرائحه.

وذكرت سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن حملة 10 ملايين، وجبة التي انطلقت بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محطة مضيئة يسجلها التاريخ للعمل الخيري والإنساني بدولة الإمارات، حيث صنعت أنبل صور التضامن المجتمعي في زمن جائحة (كوفيد-19)، وقدمت مثالاً عالمياً لكيفية تعاضد كل فئات المجتمع في التصدي للأزمات، وأسهمت في تصنيف دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً، وفي قائمة أفضل 10 دول عالمياً في كفاءة الاستجابة لجائحة (كوفيد-19).

تقدير مستحق

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني تشكل تقديراً مستحقاً لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم، عن دورها الريادي في دعم وتطوير ومأسسة العمل الخيري والإنساني، فالشيخة هند، كما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي أقرب الناس للناس، ونهجهاً في العطاء ترسخ على مدى عقود، من خلال دعمها ورعايتها الكريمة للعديد من المشروعات والمبادرات والحملات الإنسانية والمجتمعية».

وأضاف: «اختيار الشيخة هند كي تكون شخصية العام الإنسانية عن حملة 10 ملايين وجبة، يظهر حجم الأثر الكبير الذي أحدثته هذه الحملة الإنسانية الأضخم من نوعها في الدولة، التي لامست حياة الناس إبان ذروة أزمة تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد، وسط الإغلاق شبه الكلي، موفرة شبكة أمان نفسي واجتماعي للآلاف من الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، في مبادرة عكست المنظومة القيمية لسموّها التي كرّست حياتها للعمل الإنساني، الذي ينطلق من أهمية ترسيخ التعاضد المجتمعي، وتعزيز روح التكامل والتعاون والتراحم عبر مختلف الفئات المجتمعية، وتعميم ثقافة المشاركة».

وأشارالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى أن سموّ الشيخة هند بن مكتوم، تشكل نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية العربية التي تؤمن بأن أي امرأة، من موقعها، لها دور فاعل في تمكين المجتمع من خلال بوابة المنح والعطاء.

إسهامات قياسية

حققت حملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقتها سموّها وأشرفت على عملياتها طوال شهر رمضان المبارك، إسهامات قياسية، جعلت منها نموذجاً على المستويين الإقليمي والدولي في سرعة الاستجابة للأزمات، وبناء تضامن مجتمعي شامل مع الفئات الأكثر تعرّضاً لتداعياتها، فخلال ثلاثة أسابيع فقط من إطلاقها، تخطت الحملة المستهدف الرئيس الذي وضعته بتوفير 10 ملايين وجبة، حيث بلغت قيمة الإسهامات أكثر من 15.3 مليون وجبة، شارك في تقديمها أكثر من 180 ألف مسهم، ما بين أفراد ومؤسسات، يمثلون 116 جنسية. واستقطبت الحملة أكثر من 1500 متطوّع ومتطوّعة من مختلف مناطق الدولة، ضمن شرائح عمرية امتدت من 18 إلى 53 عاماً.

تفاعل مجتمعي

نجحت حملة 10 ملايين وجبة، تحت الإشراف المباشر لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم، في إنتاج تفاعل مجتمعي مع أهدافها، حيث لبت المؤسسات الخيرية والإنسانية وشركات القطاع الخاص في الإمارات نداء الحملة بتقديم دعمها وإسهاماتها إلى جانب مؤسسات الأفراد ورجال الأعمال. فقدمت مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي إسهامات بقيمة 6.8 ملايين وجبة، وأسهمت الشركات ورجال الأعمال بما يعادل 5.7 ملايين وجبة.

إلى ذلك، استقبل الموقع الإلكتروني للحملة إسهامات لشراء وتوفير 1.4 مليون وجبة، وجاء ما قيمته 771 ألف وجبة عبر إسهامات الرسائل النصية القصيرة، كما سجل مركز الاتصال الخاص بالحملة إسهامات عينية فاقت قيمتها 726 ألف وجبة.

مشاركات

شاركت في الحملة شركات محلية وعالمية، واستقطب تغطيات إعلامية عالمية بمختلف اللغات الحيّة على وسائل الإعلام والمنصّات الرقمية، خصوصاً مع لحظة إضاءة الواجهة الكاملة لبرج خليفة، الصرح العمراني الأطول في العالم بارتفاع 163 طابقاً و828 متراً في رسالة دعم مجتمعي مضيئة جسد قيم التعاضد والتضامن الإنساني.

وتتعاون «جوائز المرأة العربية» في دورتها للعام الجاري مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بغرض تسليط الضوء على التداعيات التي خلفتها جائحة «كوفيد-19» على المجتمعات والتوعية بآثارها، خصوصاً على المرأة في العالم العربي، إلى جانب الاحتفاء بإنجازات المرأة المتعلقة بالتعامل مع التحديات الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس «كورونا» المستجد.

180

ألف مسهم بين أفراد ومؤسسات.

1500

متطوّع من مختلف مناطق الدولة.

771

ألف وجبة عبر إسهامات الرسائل النصية.



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