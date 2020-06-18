بعض التعرق الزائد رسالة تحذيرية لعارض صحي قاتل

المصدر: متابعة الامارات اليوم

قد تكون عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة أو احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب، دون أن تدرك ذلك، ولذلك نبه خبراء صحة في موقع Healthline الطبي : إلى ضرورة الاستماع إلى ما يخبرك به جسمك، وخاصة إذا لاحظت أنك تتعرق أكثر من المعتاد بلا سبب طبيعي ومعتاد لذلك".

فالتعرق المفرط بحسب الخبراء هو أحد العلامات التحذيرية المبكرة لنوبة قلبية، فإذا كانت بعض شرايين الجسم مسدودة برواسب دهنية، فإن القلب يحتاج إلى العمل بجدية أكبر للتأكد من ضخ الدم في أنحاء الجسم.ونتيجة للعمل الإضافي، يبدأ الجسم في التعرق للحفاظ على درجة حرارته منخفضة. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، "وروسيا اليوم"

وأضاف الموقع: "من الأفضل طلب العلاج الطبي الطارئ ، خاصة إذا كنت تتعرق وانت لا تمارس الرياضة أو تكون نشطا، لان ذلك علامة تحذير مبكرة لمشكلات في القلب".

وتابع الموقع: "ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة يتطلب جهدا أكبر من قلبك، لذا تتعرق أكثر في محاولة للحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة خلال الجهد الإضافي".

ولكن، لمجرد أنك تتعرق بشكل مفرط، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نوبة قلبية. فالتعرق المفرط، أو فرط التعرق، هو في الواقع حالة شائعة جدا تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار.

ويمكن أن يحدث كأثر جانبي لحالة طبية أخرى، أو دون أي سبب واضح على الإطلاق.

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