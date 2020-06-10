تفاصيل"خناقة العلمين"..أحمد عز بريء من تهمة ضرب أشقاء زينة

المصدر: نجلا سليم- القاهرة

بعد شهور من النزاع القضائي بسبب المشاجرة المعروفة ب "خناقة فندق العلمين" قضت محكمة جنح العلمين ببراءة الفنان أحمد عز من الاتهامات التي وجهت له من قبل شقيقي الفنانة زينة وإلزامهما بالمصاريف.

كما قضت بمعاقبة شقيقة زينة المتهمة الأولى نسرين بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، وبكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ وبمعاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد، بتغريمه مبلغ 10 ألاف جنيه، والزامهما بالمصاريف الجنائية وأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ونشر المحامي أشرف عبد العزيز خبر براءة عز، وكتب على "افيس بوك": مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة في قضية جنح العلمين الحمد الله"

قامت نسرين شقيقة زينة في الصيف الماضي بتحرير محضر قسم العلمين وببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها، ومحاولة اختطاف نجليه من الفنانة زينة اضافة للاعتداء على شقيقها

واستمعت النيابة بالفعل إلى أقوال الفنان أحمد عز الذي نفي الكلام جملة وتفصيلا وقال أنه أثناء تواجده مع أحد أصدقائه فوجئ بشقيقة زينة وتدعى "نسرين" بالاعتداء عليه بالضرب ووجهت له السب والقذف، وعندما حاول التصدي لها حضرت الفنانة زينة وحاولت هي الأخرى التعدي عليه،

ورغم محاولات الصلح الودي الا ان عز رفض إنهاء الموضوع وديًا، وأصر على تحرير المحضر يتهم فيه نسرين بالاعتداء عليه.

أما تفصيل الحدث كما حدث في الحقيقة هو أن تعرض للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة والتي قالت له: مش هتعترف بولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، ثم صفعته على وجهه أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه؛ إلا أنه حاول التصدي لها ثم تعدى عليها بالضرب.

وأكد شهود عيان حضروا الواقعة أن نسرين ظلت تصرخ من اعتداء عز عليها، بنفس وقت دخول الفنانة زينة فشاهدت شقيقتها، وتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت الاعتداء على عز بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها، و تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدين داخل الفندق من الفض بينهم.

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