تيام قمر: والدي معجب بعملي وأنا «مبسوط» بتعليقاته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الفنان الشاب تيام قمر أن والده المطرب مصطفى قمر أعجب بأدائه فى تجسيد الشخصية، التي قدمها ضمن مسلسل «خيانة عهد»، الذي عرض أخيراً ضمن الموسم الرمضاني مع الفنانة يسرا وعبير صبري وخالد سرحان وبيومي فؤاد، وآخرين، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

وأضاف أن والده دائماً ينصحه أن يكون طبيعياً، وليس مفتعلاً، «بعد كل حلقة يتحدث معي، ويقول لي رأيه، وشخصياً كنت مبسوطاً بتعليقاته».

وقال تيام، فى تصريحات صحافية، إنه تحمس لشخصية علي التي قدمها من خلال العمل، من خلال جلسات عمل مع المخرج سامح عبدالعزيز، والمؤلف أحمد عادل، ووضع خطوط للشخصية، وأضاف «ساعدونى كثيراً، بالإضافة إلى بذل كل جهدي لأخرج ما في داخلي».

وأشار إلى أن شخصيته فى المسلسل تعتبر مركبة، «وتمثل شخصاً انطوائياً، لا يحب التحدث والتعامل مع الآخرين، وظللت فترة طويلة أحضّر لها حتى تخرج بالشكل المطلوب».

وجسد تيام قمر دور «علي» نجل الفنانة عبير صبري، وتلعب الفنانة يسرا دور عمته ضمن أحداث المسلسل.

والمسلسل من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عادل، وتم تغيير اسم العمل من «دهب عيرة» إلى «خيانة عهد» في اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يشارك تيام قمر نجل النجم مصطفى قمر في أحداث الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذي يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد مصطفى جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز، من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذي يراهن عليه قمر.

وهذا التعاون ليس الأول الذي يجمع الأب والابن، فقد ظهر تيام في فيلم والده الأخير «فين قلبي»، كضيف شرف، والذي شاركت في بطولته الفنانة يسرا اللوزي وشيري عادل وإدوارد.

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