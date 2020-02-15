الـ «سوشيال ميديا».. علاقات افتراضية تبدأ وتنتهي بكبسة زر

المصدر: حسين أبوالسباع ■دبي

تبدأ العلاقات الافتراضية وتنتهي على مواقع التواصل الاجتماعي الـ(سوشيال ميديا)، بكبسة زر، لكن تأثيرها ينسحب إيجاباً وسلباً على المجتمع عموماً، حين يمتد إلى الواقع الحقيقي، إذ طرأت علاقات تنوعت بين حب، زواج، طلاق، تعارف، موت افتراضي، أو الشعور بالانعزال عن المجتمع الحقيقي، وصولاً إلى انتحار عبر البث المباشر، إضافة إلى البحث عن زيادة أعداد المتابعين، عبر عالم ممتد، في إطار ثورة المعلومات والاتصال. وبين إيجابيات استخدامها وسلبياته، فتحت «الإمارات اليوم» ملف مواقع التواصل الاجتماعي، لقراءة أحوال الناس وما فعلت بهم.

عولمة

«العالم أصبح معولماً»، بهذه الجملة المكثفة، بدأ أستاذ علم الأنثروبولوجي، مدير إدارة التعليم المستمر في معهد الشارقة للتراث، الدكتور عادل الكسادي، مشيراً إلى أن «الناس أصبحوا أكثر اتصالاً، واتسعت شبكة العلاقات الاجتماعية على المستوى العالمي».

ويؤكد الكسادي أنه استفاد شخصياً من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إقامة علاقات جديدة مع عدد كبير من الناس، وعن ذلك يقول: «علاقاتي الاجتماعية تطورت وأصبحت ممتدة، ليس على مستوى الدولة فقط، بل على المستوى العالمي، لم أكن أتوقع هذا العدد».

ويضيف: «أما الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي، فأحياناً يكون ضرورة، لإبداء عدم الرغبة في التواصل مع شخص ما، بسبب عدم تلاقي الاهتمامات، أو أنه يرسل رسائل مزعجة على مدار اليوم، فيأخذ من وقتي من دون جدوى، وقد حظرت أشخاصاً أكثر من مرة لهذا السبب».

وعن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الكسادي: «أثرت بالتأكيد، فقد سهلت بعض حالات الزواج، كما تسببت أيضاً في وقوع حالات طلاق بسبب انشغال الزوج أو الزوجة بمواقع التواصل على حساب الأسرة، فتأثيرها سلبي على العائلة الواحدة، لأنها أخذت الأفراد من اللقاءات الحقيقية في المنزل، واكتفى الشباب، خصوصاً، بتكوين صداقات افتراضية، فانحسرت العلاقات الحقيقية، ولم تعد الأسرة تمارس حياتها الاجتماعية بطريقة طبيعية».

فرصة للمبدعين

الشاعر يونس الصايغ تحدّث عن تأثير الـ«سوشيال ميديا» على الإبداع والمبدعين، إضافة إلى الحياة الاجتماعية، قائلاً: «أثرت مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الإبداع والمبدعين بصورة كبيرة وغير متوقعة في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبحت السوشيال ميديا أمراً مهماً وأساسياً في حياتنا اليومية مثل الماء أو الغذاء».

ويضيف الصايغ: «أعطت مواقع التواصل الاجتماعي مجالاً وفرصة للمبدعين لنشر إبداعهم، وأتاحت الفرصة لهم لجمع أعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين، وأصبحت النافذة الرئيسة للشهرة وعرض ونشر الإبداع، سواء كان فنياً أو عملياً أو صوتياً».

أما عن تأثيرها على العلاقات الاجتماعية، فيؤكد الصايغ أن لها تأثيراً إيجابياً، مفسراً ذلك بقوله: «جمعت بين مجتمع الشرق والغرب في لحظات، وأتاحت فرصة لتواصل الكثيرين مع أقاربهم في شتى بقاع الكرة الأرضية والتقريب بينهم».

واستدرك الصايغ كل هذه الإيجابيات بقوله: «لكنْ، هناك تأثير سلبي، وليس بمستوى الإيجابي، فقد تتسبب مواقع التواصل الاجتماعي عند سوء استخدامها في حدوث مشكلات وخلافات تؤثر في العلاقات الأسرية، أو جهة العمل، أو مع الأصدقاء، كما أن لها تأثيراً مهماً في العلاقات الزوجية، فهناك مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة في طلب الزواج، والتوفيق بين الراغبين في ذلك، وقد وجد الكثيرون شركاء حياتهم عبرها».

وأشار إلى أن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيراً في وقوع حالات طلاق، وتشتت الأسر، وأن من بين أسباب الانفصال بين الأزواج الإفراط في استخدامها، أو اكتشاف أحد الزوجين رسائل غير ملائمة، أو تعليقات فظة بها مجافاة للزوج أو الزوجة، واكتشاف سلوك غير مُرضٍ من خلال نص مرسل من الصديق الجديد أو الصديقة الجديدة.

أما عن الحظر فقد يرتاح البعض عند قطع التواصل أو حظر أحد، إذا كان مزعجاً أو سلبياً، وقد يزيد التوتر بين الأصدقاء والمعارف والأقارب.

تحذيرات وحظر

يقول خبير التراث في معهد الشارقة للتراث، الدكتور محمد حسن عبدالحافظ: «في تصوري أن الأصل في وجود وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضي هو تعزيز التواصل الإنساني الواقعي، وينبغي أن نتذكر دوماً أن فكرة تأسيس (فيس بوك)، على سبيل المثال، نشأت بين زملاء في مدرسة أرادوا التواصل أثناء عطلتهم الدراسية، أو بعد تخرجهم».

وأضاف: «كانت هناك تحذيرات، منذ تسعينات القرن العشرين، من التحول الخطير الذي يمكن أن تحدثه منصات التواصل الاجتماعي في الحياة الإنسانية، إذا ما تم استبدال العالم الافتراضي بالواقعي. وهو ما حدث تدريجياً للأسف الشديد، وأدى إلى تغيير رهيب في أنماط العلاقات الاجتماعية، وفي المشاعر وطرق الفهم، وصارت الأزرار بديلاً عن الملامسة الإنسانية».

ابتزاز وتشهير

المواطن سلطان حمدان الريسي، الموظف بجهة حكومية في دبي، أشار الى أن «مواقع التواصل أتاحت فرصة لتوسيع دائرة العلاقات بين البشر، ليس على مستوى البلد الواحد فحسب، بل على مستوى العالم كله، لكن يجب استخدامها بحذر شديد، بسبب تعرض البعض إلى حالات ابتزاز أو نصب أو التشهير من خلال صفحات غير حقيقية، وكذلك ربما يؤدي الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشعور بالعزلة عن العالم الحقيقي، بكل ما فيه من تفاصيل».

وقال الريسي: «قرأت أن إحدى الدراسات أشارت الى أن أكثر الأشخاص رومانسية يستخدمون (فيس بوك)، ويكون على الأرجح لمراقبة نشاط شركائهم على الموقع، والتي من الممكن أن تؤدي إلى مشاعر الغيرة، وأن مستخدمي (فيس بوك) لهم حظ أكبر للاتصال مع المستخدمين الآخرين، بمن فيهم شركاؤهم السابقون، كما قرأت أيضاً نصائح بحذف الشريك السابق من مواقع التواصل لتعديل الحالة المزاجية المستقبلية للأفضل، وعدم الخضوع لمشاعر سلبية من الماضي».

ويتفق المواطن ناصر محمد السعدي، وهو أيضاً موظف بجهة حكومية في دبي، مع الريسي في أن مواقع التواصل الاجتماعي «بقدر ما لها من إيجابيات، فإن لها سلبيات ينبغي الحذر منها، فكثير ما نقرأ عن حالات انتحار عبر البث المباشر مثلاً، أو حالات طلاق بسبب رسائل المتطفلين، أو حتى استغلال مواقع التواصل في غسل أدمغة اليافعين، كل ذلك يؤكد أن مواقع التواصل شديدة التأثير على الحياة الاجتماعية، ووسيلة مهمة أيضاً للإعلان عن الأفراح والأتراح، فتكون بذلك الوسيلة الأسرع في إشهار الأمور الاجتماعية، وكذلك التعليقات تسهم في تبادل المشاعر حول الحالة التي يُعلن عنها».

تواصل إيجابي

الطالبة الجامعية بالسنة النهائية في تخصص أمن الشبكات والمعلومات الإلكترونية على الإنترنت، سارة حسين، ترى أن «مواقع التواصل الاجتماعي نستخدمها في التواصل مع زملائنا وأساتذتنا في الجامعة، فلي زميلات في السعودية والإمارات، والتواصل الأسرع بيننا هو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن كلاً منا يملك هاتفاً ذكياً، والإنترنت متوافر، فيكون التواصل الإيجابي بيننا، كما يكون الوسيلة الأسرع أيام الاختبارات، عندما نريد استشارة أحد أساتذتنا أو المراجعة مع زميلة من الزميلات فليس هناك داعٍ للانتقال إلى مكان آخر».

وتضيف سارة: «مواقع التواصل الاجتماعي مثل (إنستغرام وسناب شات وفيس بوك وتويتر) نشارك من خلالها العائلة والأصدقاء المقربين اللحظات الجميلة أو الحزينة التي نمر بها، ونكون محتاجين لمن يكون إلى جوارنا».

وتؤكد سارة أن اللجوء إلى «حظر بعض الأشخاص الذين يسيئون الأدب أو لا يحترمون البشر، أو المزعجين، هو الوسيلة الأنجح في التخلص من إزعاجهم».

انتحار عبر البث المباشر

شهدت العاصمة المصرية القاهرة خلال العام المنصرم 2019 حالتي انتحار «لايف»، عبر البث المباشر، وقعت الحادثة الأولى لسائق «توك توك»، اسمه إسلام علي (28 عاماً)، أعلن عبر «فيس بوك» إقدامه على الانتحار، وشاهد أصدقاؤه تفاصيل الانتحار شنقاً، وعندما أسرعوا إلى منزله، واقتحموا غرفته، وجدوه قد فارق الحياة.

أما الحادثة الثانية، فبطلها شاب يدعى إسلام حمودة، كان يعيش في محافظة المنوفية (شمال مصر)، أنهى حياته أمام متابعيه شنقاً، عبر البث المباشر، بعد نشره كلاماً على حسابه في «فيس بوك» يقول إنه تعب ولا أحد يشعر به.

- فكرة تأسيس «فيس بوك» نشأت بين زملاء في مدرسة أرادوا التواصل بعد تخرّجهم.

- تغيير رهيب في أنماط العلاقات الاجتماعية، وفي المشاعر وطرق الفهم.