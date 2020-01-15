«هستيريا المناخ».. أسوأ كلمة بألمانيا في 2019

المصدر: دارمشتات (ألمانيا) - د.ب.أ

اختارت لجنة من اللغويين الألمان كلمة Klimahysterie (هستيريا المناخ) كأسوأ كلمة مستخدمة في ألمانيا عام 2019.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحكيم، العالمة اللغوية نينا يانيش، أمس: «إن هذه العبارة تشوّه مساعي حماية المناخ وحراك حماية المناخ، وتقلل من شأن مناقشات مهمة لحماية المناخ». وأضافت: «إنها تعتبر بوجه عام الاهتمام المتزايد بحماية المناخ نوعاً من الهوس الجماعي».

وذكرت يانيش أن «العبارة استخدمها أيضاً العديد من ممثلي الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية». وعلى سبيل المثال، استخدم السياسي في حزب «البديل من أجل ألمانيا»، ألكسندر جاولاند، هذه العبارة في يونيو الماضي، حينما قال: «حزب البديل من أجل ألمانيا لن يشارك في هستيريا المناخ للأحزاب الأخرى».