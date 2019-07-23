باحث كويتي يطوِّر طريقة لمعالجة التربة المُلوَّثة بالنفط

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طوَّر الباحث الكويتي الدكتور مشاري سعد المطيري، طريقة صديقة للبيئة لمعالجة التربة المُلوَّثة بالمشتقات النفطية والمواد الهيدروكربونية البترولية. وتهدف الطريقة الجديدة إلى فصل التلوُّث النفطي عن التربة، بنسبة قال الباحث إنها تتجاوز 90% بكُلفة منخفضة، من خلال غسيل التربة. وأشرفت شركة البترول الوطنيَّة الكويتيَّة وشركة نفط الكويت على تطبيق الطريقة الجديدة واختبارها على التربة الكويتيَّة المُلوَّثة.

وعانت دولة الكويت خلال العقود الأخيرة معضلة التلوُّث النفطي البيئي، وكان لحرق الآبار بعد عام 1990 تبعات مؤذية على المحيط البيئي، إذ تشير تقارير محليَّة إلى أن التسرُّب النفطي الناجم عن احتراق 727 بئراً نفطيَّة، شكَّل نحو 246 بحيرة نفطيَّة تحتوي على 11 مليون برميل نفطي، وغطَّت مساحةً وصلت إلى نحو 50 كيلومتراً مربَّعاً. وتسبَّبت هذه الكارثة البيئيَّة التي طالت الكويت والمنطقة، في تدمير للحياة البريَّة والبحريَّة بسبب ارتفاع نسبة سُمِّية التربة، حتى باتت جهود تنقية التربة إحدى أهم الأولويَّات وأصعب التحديَّات التي تتطلَّب تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والمبادرات الأهليَّة والفرديَّة؛ وفقاً لمجلَّة الكويتي.

ولتنقية التربة، يجري الاعتماد عادةً على ثلاث طرائق؛ هي الطريقة البيولوجيَّة والمعالجة الحراريَّة وغسيل التربة، وما يميز طريقة المطيري الجديدة تفرُّدها بمعالجة التربة المُلوَّثة باستخدام المياه والموجات الصوتيَّة، من خلال معدَّات صديقة للبيئة دون استخدام الحرارة أو المواد الكيميائيَّة. ويرى المطيري أنَّ التلوُّث في الكويت، هو تلوُّث مُركَّب؛ جوِّي وبيئي، وأكثر تعقيداً من تلوُّث التربة، إذ إنَّ الروابط الكربونية في النفط المُتسرِّب ازدادت تعقيداً خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ولا تحتاج طريقة غسيل التربة بالمياه والموجات الصوتيَّة لإضافة مواد عضويَّة أو كيميائيَّة لفصل الرواسب النفطيَّة، وتقوم على خلط التربة المُلوَّثة مع المياه وإرسال موجات صوتيَّة، تشكِّل شحنات كهربائيَّة تضطلع بمهمة فصل الرواسب النفطيَّة عن التربة، ثمَّ يتولَّى جهاز آخر فصل عناصر التربة والماء والنفط عن بعضها.

وابتكر المطيري لتنفيذ مشروعه ثلاثة أجهزة؛ الأول جهازٌ لفصل الجزيئات الكبيرة التي يتجاوز حجمها 25 ملليمتراً، والثاني جهاز لغسيل التربة يفصل المُلوِّثات باستخدام المياه، والثالث يتولَّى مهمَّة إعادة تدوير المياه وتنقيتها.