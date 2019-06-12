«البابطين» تنظم منتدى عالمياً لتدريس ثقافة السلام

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أكد رئيس مؤسسة البابطين الثقافية الكويتية عبدالعزيز البابطين، أن منتدى عالمياً ستنظمه المؤسسة في لاهاي غداً، سيوجه رسالة إنسانية إلى العالم أجمع، بشأن أهمية إحلال السلام والأمن. وأعرب عن اعتزازه بضيوف المنتدى من مختلف أنحاء العالم، الذين تجمعنا بهم رؤى مشتركة وتطلعات نحو سلام عادل يسود الشعوب، ويحقق لهم الأمان المرتجى حاضراً ومستقبلاً.

وأضاف البابطين «لا يقدم المنتدى المقترحات والتوصيات، بل سيقوم بتجسيد النظريات في واقع، فقد أصدرنا 17 منهجاً لتدريس ثقافة السلام من الحضانة إلى الجامعة. وحرصنا على دعوة شخصيات من المشاركة في صناعة القرار، والمؤثرة في الرأي الرسمي والجماهيري، لتمكين هذه المناهج، إلى جانب ما سيتمخض عنه المنتدى من التطبيق على أرض الواقع».

ومن المقرر أن تنظم المؤسسة المنتدى العالمي لثقافة السلام في قصر السلام بمحكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة موضوعات عدة، بينها «تدريس ثقافة السلام» و«حماية التراث الثقافي العالمي».