«ماكسار» تفوز بمنصة مدار القمر

المصدر: ملبورن (فلوريدا) - رويترز

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) اختيار شركة ماكسار لتكنولوجيا الفضاء كأول متعاقد للمساعدة في بناء منصتها «جيتواي» في مدار القمر، وهي محطة حاسمة في مهمة إرسال رواد إلى القمر مجدداً في 2024.

وقفزت أسهم ماكسار، التي تتخذ من وستمنستر في كولورادو مقراً، أكثر من 20% بعد إعلان مدير «ناسا» جيم بريدنستين القرار في لقاء نظمته إحدى كليات فلوريدا، أول من أمس.

وجعلت إدارة ترامب من العودة إلى القمر أولوية كبرى لبرنامج الفضاء الأميركي، قائلة إن المهمة ستضع أساساً لرحلة لإرسال بشر إلى المريخ.

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، قد أعلن في 26 مارس الماضي، أن «ناسا» تعتزم بناء منصة فضاء في مدار القمر، وإنزال رواد أميركيين على القطب الجنوبي للقمر بحلول 2024 «بأي وسيلة لازمة»، وهو موعد مبكر بأربع سنوات عما كان مخططاً في السابق.