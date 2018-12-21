وصفات صحية من «إنديا جيت»

المصدر: الامارات اليوم

الطعام هو عامل الجذب الرئيس، ومعيار نجاح أي حفلة، وغالباً ما يبقى عالقاً في أذهان الضيوف لأيام مقبلة، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يمكنهم دائماً جعل قائمة الطعام في حفلتهم مليئة بالأصناف الشهية والصحية في الوقت نفسه، وهنا يكشف الخبراء في «إنديا جيت» عن كيفية إضافة لمساتٍ صحية إلى وليمتهم الاحتفالية من خلال بعض الوصفات الشهية.

1. كيك الكينوا بقهوة الشوكولاتة

مدة التحضير 15 دقيقة، مدة الخبز 30-40 دقيقة حرارة 180.

المقادير:

• كوب من دقيق القمح (طحين).

• كوب من الكينوا.

• كوب من مسحوق السكر.

• 1/‏‏‏‏‏‏3 كوب من مسحوق الكاكاو.

• ملعقة صغيرة من مسحوق الخبيز.

• نصف ملعقة صغيرة من الملح.

• نصف كوب من الزيت.

• نصف كوب من الماء.

• ربع كوب حليب.

• ربع كوب من اللبن الرائب.

• ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

• ملعقتان صغيرتان من سائل القهوة (coffee essence).

طريقة التحضر:

1. نضع جميع المكونات الجافة في وعاء واحد ونمزجها جيداً.

2. نضع جميع المكونات الرطبة في وعاء آخر ونجعل المزيج مستحلباً.

3. نضع المزيج الجاف مع المستحلب معاً، ونخلطهما في الجهاز الخافق لمدة دقيقتين.

4. نصبّ الخليط في قالب مدهون بالزيت، ونخبزه داخل الفرن لمدة 30-40 دقيقة في درجة حرارة 180 سيليزية.

2. «لادو الكينوا والبندق» من «إنديا جيت»

مكونات اللادو

• كينوا مطهوة /‏‏‏‏‏‏ 100 غرام.

• مسحوق البندق /‏‏‏‏‏‏ 150 غراماً.

• قطع من البندق /‏‏‏‏‏‏ 50 غراماً.

• مسحوق السكر /‏‏‏‏‏‏ 50 غراماً.

• معجون البندق /‏‏ ‏‏‏‏نوتيلا /‏‏‏‏‏‏ 30 غراماً

• موز مهروس /‏‏‏‏‏‏ حبتان.

مكونات الطبقة الخارجية

• شوكولا داكنة /‏‏‏‏‏‏ 250 غراماً.

• بسكويت دايجستف /‏‏‏‏‏‏ عبوة واحدة.

طريقة التحضير:

• اخلطي جميع مكونات اللادو، واصنعي كرات صغيرة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.

• تذاب الشوكولا الداكنة ثم تغمس كل كرة بها، ثم تغطى ببسكويت الدايجستف ثم تبرّد وتقدم.

3. «كوكتيل الفواكه مع الشوكولا» من «إنديا جيت»

مدة التحضير 30 دقيقة، مدة الخبز 40 دقيقة، حرارة 180.

مكونات الكاستر

• حليب /‏‏‏‏‏‏ 500 مل.

• مسحوق الكاسترد /‏‏‏‏‏‏ 20 غراماً.

• سكر /‏‏‏‏‏‏ 70 غراماً.

• مستخلص الفانيليا /‏‏‏‏‏‏ نصف ملعقة صغيرة.

مكونات كيك الشوكولا الجافة:

• دقيق /‏‏‏‏‏‏ كوب • كينوا /‏‏‏‏‏‏ كوب.

• سكر ناعم /‏‏‏‏‏‏ كوب.

• كاكاو /‏‏‏‏‏‏ثلث كوب.

• صودا الخبز /‏‏‏‏‏‏ ملعقة صغيرة.

• مسحوق الخبز /‏‏‏‏‏‏ ملعقة صغيرة.

• ملح /‏‏‏‏‏‏ نصف ملعقة صغيرة.

السائلة:

• زيت /‏‏‏‏‏‏ نصف كوب.

• ماء /‏‏‏‏‏‏ نصف كوب.

• حليب /‏‏‏‏‏‏ ربع كوب

• زبادي /‏‏‏‏‏‏ ربع كوب.

• مستخلص الفانيليا /‏‏‏‏‏‏ ملعقة صغيرة.

• مسحوق القهوة /‏‏‏‏‏‏ ملعقتان صغيرتان.

مكونات إضافية حسب الرغبة

• رقائق شوكولا.

• مزيج من الفاكهة المعلبة.

• توت بري. • جوز.

طريقة التحضير:

ابدئي بصنع الكاسترد عن طريق غلي الحليب، وفي وعاء آخر اخلطي مسحوق الكاسترد مع ثلاث إلى أربع ملاعق من الحليب، ثم أضيفي خليط الكاسترد إلى الحليب المغلي، ثم اطهي هذا المزيج على نار هادئة بعدها أضيفي السكر، وبعد أن يصبح مزيج الكاسترد ثقيلاً، اطفئي النار واتركيه يبرد في حرارة الغرفة.