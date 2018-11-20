شمس الصين الاصطناعية جاهزة للاندماج النووي

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أعلن فريق من معهد «خُفي للعلوم الفيزيائية»، يوم الثلاثاء الماضي، أن مفاعل «التوكاماك» التجريبي المتقدم الفائق الموصولية (إيست) - «شمس اصطناعية» مُصمَّمة لمحاكاة العملية التي تعتمد عليها الشمس الطبيعية في توليد الطاقة - بَلغ درجة حرارة جديدة تبلغ 100 مليون درجة مئوية.

وعلى سبيل المقارنة: لا تَبلغ درجة حرارة نواة الشمس الطبيعية إلا نحو 15 مليون درجة مئوية، أي أن مفاعل إيست كانت درجة حرارته - لفترة وجيزة - أعلى بست مرات من درجة حرارة أقرب النجوم إلينا. وحين تندمج نواتان هيدروجينيتان، يَصدر عن اندماجهما كمّ هائل من الطاقة، وتُدعى هذه العملية «الاندماج النووي»، وهي العملية التي تعتمد عليها شمسنا في توليد الضوء والحرارة، وأعلى ما يُتطلع إليه في مجال الطاقة، لأننا إذا وجدنا إلى تسخيرها سبيلاً فسيصبح معَنا مصدر طاقة نظيفة شبه لامحدود. والأمل منعقد على مفاعل «إيست» وغيره من مفاعلات التوكاماك، وهي أجهزة تَعتمد على المجالات المغناطيسية في التحكم في البلازما بطريقة قد تَدعم إجراء اندماج نووي مستقر.