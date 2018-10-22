سلمى بلير: أنا معاقة .. لا أعرف ماذا أفعل

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت الممثلة السينمائية والتلفزيونية، سلمى بلير، أول من أمس، عن أنها مصابة بمرض التصلب المتعدد. وكتبت في حسابها على موقع «انستغرام»: «أعاني من مرض التصلب المتعدد، أنا معاقة، أسقط أحياناً، أسقط الأشياء، ذاكرتي ضبابية، لا أعرف بالضبط ما سأفعله بالتحديد لكنني سأبذل قصارى جهدي».

وقالت بلير (46 عاماً) إنه تم تشخيص حالتها على أنها مصابة بمرض التصلب المتعدد من قبل أخصائي الأعصاب، جيسون بيركلي، شقيق الممثلة إليزابيث بيركلي، في 16 أغسطس الماضي.

وأضافت «كنت أعاني من أعراض لسنوات لكنني لم أكن أعيرها اهتمامي، حتى سقطت أمامه محاولة معرفة سبب ما كنت أعتقد أنه عصب مضغوط، ربما أصبت بهذا المرض غير القابل للعلاج منذ 15 عاماً على الأقل».

ويؤثر التصلب المتعدد على الجهاز العصبي المركزي للمصابين، وقد تُلحق آثاره أضراراً بالرؤية، والتوازن، وقد تكون في شكل إرهاق أو تصلب في بعض مناطق الجسم، وليس له علاج.

وأعربت بلير - التي شاركت في بطولة أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة، منها مسلسل «أنجر مانجمنت» التلفزيوني، فضلاً عن أفلام «بربل فيولتس» عام 2007 و«ليجالي بلوند» عام 2001، وسلسلة «هيل بوي» - عن شكرها لأصدقائها، من بينهم الممثل فريدي برينزي جونيور، والممثلتان جايمي كينغ وسارة ميشيل غيلار.

وتصوّر بلير حالياً مسلسل «آنذر لايف» من إنتاج شركة «نتفلكس»، ومن المقرر أن يعرض في عام 2019.

وأسرع المشاهير لتقديم الدعم لبلير، إذ وصفتها النجمة، روز مكغوان، بأنها «كائن أخاذ». وغردت مكغوان عضو حملة «مي توو»، الحركة النسائية الاجتماعية المناهضة للتحرش وكل أنواع العنف الجنسي ضد النساء: «إن صدقك وأمانتك سيساعدان الكثير من الناس، سلمت في رحلتك».