«منصة مدرسة».. 200 قصة تعليمية إبداعية للأطفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «منصة مدرسة» التعليمية الرقمية المفتوحة الأكبر عربياً www.madrasa.org عن حزمة جديدة من القصص التعليمية الإبداعية التي تنفذها على مدى الأشهر الثمانية المقبلة، بالتعاون مع كتّاب ودور نشر عربية ودولية وخبراء تقنيين ومبدعين وتربويين من التخصصات كافة لتضيفها إلى المحتوى التعليمي الشيق الذي توفره مجاناً في متناول جميع الطلاب العرب حول العالم.

وتطلق «منصة مدرسة»، المنصة الإلكترونية التي تقدم مختلف المواد التعليمية لكل المراحل الدراسية من رياض الأطفال وصولاً إلى المرحلة الثانوية باللغة العربية في متناول الطلبة أينما كانوا، مجموعة جديدة من القصص التعليمية الإبداعية المخصصة للطلبة دون سن 14 عاماً عبر صفحة وتطبيق «قصص مدرسة» والمخصصة للأطفال www.stories.madrasa.org.

وستضاف 200 قصّة مصوّرة جديدة قبل نهاية العام الجاري إلى 200 قصة متاحة حالياً على منصة مدرسة ضمن مسار اللغة العربية، و6000 درس تعليمي تقدمها المنصة للمتعلمين باللغة العربية في موضوعات الرياضيات، والعلوم العامة، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، واللغة العربية، وعلوم المستقبل للأطفال.

وسجل المحتوى التعليمي المتنوّع المفتوح دون مقابل على «منصة مدرسة» منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 63 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، وتصدر المشاهدات مشتركو المنصة من مصر، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والمغرب، والعراق، والأردن، واليمن، وتونس، وفلسطين.

أما المرحلة الأولى من «قصص مدرسة» فسجلت حتى الآن أكثر من خمسة ملايين مشاهدة من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، والجزائر، والمغرب، والأردن.

وقال الدكتور وليد آل علي، مدير مشروع «منصة مدرسة» للتعليم الإلكتروني بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «حرصنا في مشروع (مدرسة) منذ انطلاقته الأولى على توفير منصة إلكترونية تعليمية مفتوحة باللغة العربية لكل الطلبة من كل المراحل التعليمية، لنقدم لهم المحتوى الرقمي العربي المعرفي الموثوق والمفيد بأساليب تعليمية متطورة تستخدم الوسائط المتعددة، ولنعزز تفاعل الطلبة مع المعلومات، ونسهم إلى جانب منظومات التعليم في منطقتنا».

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