«حمو بيكا» في السجن بسبب «وش غضب»

أوردت مصادر إعلامية مصرية، أن مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية، تسلمت اليوم (السبت)، مؤدي المهرجانات «م.م.م» وشهرته (حمو بيكا)، لنقله إلى سجن في مدينة برج العرب، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة شهرين.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بعدما رفضت جهات التحقيق في الإسكندرية، طلب المعارضة الذي تقدم به محامي مؤدي المهرجانات، الذي رافق (حمو بيكا) لدى وصوله إلى نيابة الدخيلة للمعارضة على حكم الحبس.

وقضى حمو بيكا، الليلة الماضية، بحجز قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس شهرين، إثر إقامته حفلاً غنائياً بعنوان «وش غضب» في منطقة البيطاش (الإسكندرية) بدون تصريح، وذلك عام 2018، وحكمين آخرين بالتبديد.

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية في مصر كانت قد حررت محضراً ضد مؤدي المهرجانات؛ لإقامته حفل غنائي بدون تصريح، وفي 2021 صدر حكم أول درجة ضده بالحبس، وتم الاستئناف على حكم، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

ووصل حمو بيكا إلى قسم شرطة الدخيلة مرحلاً من قبل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس، بعد أن ضبط يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه وتفتيشه عثر بحوزته على سلاحين أبيضين، وبالكشف عليه وجد أنه قد صدر ضده أحكام قضائية.