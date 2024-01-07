صقّارة إماراتيون ويابانيون في مخيم واحد

في إطار الاتفاقية التي وقّعها نادي صقّاري الإمارات، بمباركة من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس النادي، مع مؤسسة «إينبيكس-جودكو» اليابانية، بهدف تعزيز ودعم برامج الصداقة والتبادل الطلابي، والتعاون الثقافي القائم بين الصقّارين الإماراتيين واليابانيين، يُنظّم النادي فعاليات مخيم الصقارة الإماراتي - الياباني المشترك في منطقة رماح بمدينة العين لمدة أربعة أيام.

ويستضيف المخيم مجموعة من الصقّارين اليابانيين والإماراتيين، بهدف تبادل المعرفة والخبرة في فنّ الصقارة، وتعزيز ركائز التراث الثقافي الإنساني، ودعم جهود الحفاظ على التقاليد الأصيلة، وصون ممارسات رياضة الصيد بالصقور، والحرص على استدامتها. كما يشارك في جانب من فعاليات المخيم مدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، وعدد من طلبة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، انطلاقاً من جهودها المميزة في إعداد الطلاب للمستقبل وتطوير مهاراتهم القيادية.

وتشمل الاتفاقية استضافة الصقّارين اليابانيين للتدرّب والتعرّف إلى تقاليد الصقارة العربية الأصيلة، وكذلك استقبال مدرسة «سوا» اليابانية للصيد بالصقور، للطلبة والصقّارين الإماراتيين، بهدف التعرّف إلى الصقّارة اليابانية، وعدد من مدارسها وأساليبها.