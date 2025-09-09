«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق «جائزة التميّز المؤسسي»

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة «جائزة الهيئة للتميّز المؤسسي»، بهدف تشجيع ودعم الممارسات الإدارية والمهنية المتميّزة في الهيئة، بما يسهم في تأصيل ثقافة التميّز، ودعم مسيرة التميّز الحكومي في دولة الإمارات، ولتكون مرجعيةً تُمكّن الوحدات التنظيمية والأفراد من الارتقاء إلى مستويات متقدمة من النضج المؤسسي في مسيرة مستمرة نحو التميّز والريادة.

جاء إطلاق واعتماد الجائزة خلال الاجتماع الأول للجنة التميّز والاستراتيجية والمستقبل في الهيئة، الذي عُقد في أبوظبي برئاسة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وبحضور مدير عام الهيئة، أحمد راشد النيادي، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين فيها، وبحث الاجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بتعزيز ثقافة التميّز المؤسسي وخريطة طريق التميّز في الهيئة التي تشجع على الابتكار والإبداع.

وأكّدت الهيئة حرصها على ترسيخ مفهوم التميّز تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وتماشياً مع استراتيجية الدولة في تبني أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة التميّز، مشيرة إلى أن الجائزة صُممت لتتواءم مع معايير جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، لترسيخ ودعم الممارسات الإدارية والمهنية المتميّزة في الهيئة وفروعها ومراكزها ومساجدها المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات، وتحفيز الموظفين على رفع مستوى الأداء الحكومي، وتشجيع الابتكار.

ويتألف برنامج جوائز التميّز من أربع فئات، الأولى الجوائز المؤسسية الرئيسة، وتُمنح للوحدات التنظيمية المتميّزة في مجالات الابتكار وتحقيق الرؤية والأداء، والثانية الجوائز الفرعية المؤسسية في مجال فرق العمل، وفروع الهيئة، ومراكز التحفيظ والمساجد، والثالثة جوائز خاصة موجهة لأفضل إدارة في تصفير البيروقراطية وتمكين الشباب، وخُصصت الرابعة للأفراد، وتشمل مستويات متنوعة ومتخصصة في شتى المجالات.