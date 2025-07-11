13 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى غزة ضمن «الفارس الشهم 3»

وصلت إلى قطاع غزة، الليلة قبل الماضية، قافلة مساعدات إماراتية جديدة مكونة من 13 شاحنة، ضمن «عملية الفارس الشهم 3» التي تُنفذها الدولة، في إطار دعمها الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني.

وتحمل الشاحنات مواد غذائية مخصصة لتكيات الطعام في القطاع، ولوازم تشغيل المخابز التي تُسهم في إنتاج الخبز للأهالي، إضافة إلى طرود تستهدف الأطفال الأكثر احتياجاً، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وتواصل دولة الإمارات، عبر «عملية الفارس الشهم 3»، إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تأكيداً لالتزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته، في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع.