تكاتف إماراتي - إندونيسي لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين

انضم الفريق الطبي الإندونيسي إلى المستشفى الميداني الإماراتي بقطاع غزة، في خطوة تعزز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، حيث بدأ تقديم خدماته الطبية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحرك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي تمثّل إحدى أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات.

وقام الفريق الإندونيسي منذ لحظة وصوله، بإجراء فحوص طبية دقيقة لعدد من الجرحى الذين يعانون إصابات بليغة، بما في ذلك كسور متعددة وحروق متفاوتة الخطورة، متعاوناً بشكل وثيق مع الأطباء الإماراتيين لتحديد الخطوات العلاجية المثلى.

ويأتي هذا التعاون الوثيق في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي، الذي حقق إنجازات بارزة في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين في غزة.

واستطاع المستشفى الميداني الإماراتي، حتى الآن، علاج أكثر من 47 ألف مريض، وإجراء أكثر من 17 ألف عملية جراحية، ما يبرز الدور المحوري لدولة الإمارات في تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

ويهدف التعاون بين الإمارات وإندونيسيا إلى تعزيز هذه الجهود، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة للمصابين والجرحى والمرضى.