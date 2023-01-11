«بلدي الذيد» ينظم عرساً جماعياً لـ 100 عريس

نظم المجلس البلدي لمدينة الذيد، العرس الجماعي العاشر بمشاركة 100 عريس مواطن من أبناء الدولة، أول من أمس.

حضر الحفل وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، عبدالله بن مهير الكتبي، والمستشار خميس بن سالم السويدي ومحمد بن معضد بن هويدن، ورئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، اللواء متقاعد راشد عبدالله المحيان، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمجالس البلدية ومجالس الضواحي وأعيان المنطقة الوسطى وعدد من المدعوين وأهل وأقارب العرسان.

وأثنى بن هويدن على دعم القيادة السخي لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتهم الكريمة بتسخير كل الإمكانات للراغبين في الزواج من أبناء الوطن للنهوض بهم ودعم حياتهم الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا العرس الجماعي يضاف إلى سلسلة الأعراس الجماعية التي حرص المجلس البلدي لمدينة الذيد على تنظيمها طوال السنوات السابقة والتي تؤكد على أهميتها في تحقيق إحدى الغايات الوطنية المتمثلة في مجتمع أكثر تماسكاً وبناء أسر واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة وترسيخ قيم التسامح والتماسك والتواضع والاحترام والولاء للوطن وتمكين الشباب والنساء وترسيخ السعادة والإيجابية باعتبارهما أسلوب حياة، لافتاً إلى أن مبادرة المجلس تهدف إلى تشجيع المقبلين على الزواج على المشاركة في الأعراس الجماعية بهدف الحد من البذخ والإسراف.