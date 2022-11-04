بلدية دبي تطلق «مليون صوت من أجل الغذاء»

أطلقت بلدية دبي مبادرة «مليون صوت من أجل الغذاء»، تحت شعار «أنا التزم بسلامة الغذاء»، وذلك خلال الدورة الـ16 من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»، بهدف التوعية بالمهام الأساسية للبلدية في مجال سلامة الغذاء، خصوصاً خدمات النفع العام، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي في توفير أفضل معايير الصحة والسلامة في قطاع الأغذية، بما يعزز من سلامة أفراد المجتمع ورفاهيتهم في إمارة دبي.

وافتتح التصويت على المبادرة وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، ومدير عام البلدية، داوود الهاجري، خلال فعاليات المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر المبادرة حتى تحقيق هدفها الرئيس في الوصول إلى مليون صوت من أجل الغذاء.

وتركز المبادرة على التعريف بهمام وخدمات البلدية في مجال سلامة الغذاء، والتي تُقدّم لقطاع الأنشطة الغذائية والمستهلكين للتأكد من زيادة الوعي بسلوكيات سلامة الأغذية في المنازل أثناء تحضير الطعام، والتسوق وحفظ الأغذية، إضافةً إلى إبراز دورها في ضمان السلامة لجميع المستهدفين من المؤسسات الغذائية والتعليمية والصحية في إمارة دبي.

كما تهدف إلى تقليل عدد حالات الأمراض المنقولة بالغذاء، والحد من التسمم الغذائي، وتعزيز مسؤولية الحفاظ على سلامة الأغذية من قبل شركات الأغذية، وخلق الوعي وضمان سلامة الغذاء، إضافةً إلى توعية الناس بالطرق الصحيحة لتحضير الطعام والتعامل معه وتخزينه.