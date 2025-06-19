تمكين نفسي واجتماعي لدعم متعاملي «دبي لرعاية النساء والأطفال»

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من إدارة التنمية الأسرية وفروعها في الشارقة برئاسة مدير فرع دبا الحصن، جواهر الريامي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة بقطاع الدعم النفسي، ونظريات الإرشاد الأسري، إضافة إلى التعرف على تقنيات العلاج، وآليات العمل، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات الاجتماعية على مستوى الدولة.

واشتمل برنامج الزيارة على عرض تقديمي شامل حول أبرز البرامج والخدمات النفسية والقانونية التي تقدمها المؤسسة، تلاه جولة ميدانية في المرافق الداخلية، تضمنت غرفة الاسترخاء، وأساليب التمكين النفسي والاجتماعي، إلى جانب استعراض آليات التعامل مع الحالات القانونية ومبادرات دعم المتعاملين.

وفي هذا السياق، أكدت المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري، أن المؤسسة تضع تبادل المعرفة والخبرات في صميم استراتيجيتها لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الزيارات المؤسسية تسهم في خلق بيئة تكاملية تعزّز جودة الخدمات المقدمة، وقالت: «نؤمن بأن توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الاجتماعية في الدولة هما الطريق الأمثل لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الموجهة للنساء والأطفال، ونتطلع إلى تعاون متجدد ومثمر مع شركائنا في دبا الحصن».

من جانبها، أوضحت مدير الخدمات النفسية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دكتورة آمنة المطوع، أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة ضمن مسار طويل من التعاون البنّاء مع مختلف الجهات المعنية بالشأن المجتمعي، لافتة إلى أن المؤسسة تواصل العمل على تطوير أدواتها العلاجية والتأهيلية بما يتماشى مع أحدث النظريات والممارسات العالمية.

وأضافت: «نحرص في المؤسسة على توفير بيئة علاجية متكاملة تدمج بين الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، وتدعم تمكين الأسرة، وبناء كوادر مؤهلة في هذا المجال الحيوي على المستويين المحلي والإقليمي».

بدورها، عبّرت مديرة فرع دبا الحصن، جواهر الريامي، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدةً بمستوى التكامل المؤسسي والخدمات المتقدمة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وقالت: «ننظر إلى هذه الزيارة كفرصة قيّمة للاطلاع على تجربة المؤسسة الرائدة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ونؤمن بأهمية تعزيز قنوات التواصل بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية والتمكين الأسري على مستوى الدولة».