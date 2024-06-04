«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى «إدارة الخلافات الزوجية»

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى حوارياً بعنوان «إدارة الخلافات الزوجية»، ضمن خدمات وفعاليات (التوعية والتثقيف الأسري)، بمركز مدينة زايد المجتمعي في إطار حرصها على تنمية المهارات الأسرية للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة، وتعزيز دور الأفراد في الحفاظ على البيئة الصحية والسليمة للمجتمع.

ركز الملتقى على سبل تعزيز تلاحم ونمو الأسر الإماراتية، والارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات الحياتية والمجتمعية، وأجاب عن العديد من الأسئلة الشائعة بين المشاركين وأفراد المجتمع، المتمثلة حول أسباب الخلافات الزوجية والعوامل الأكثر تأثيراً على استقرار الزواج، إضافة إلى استعراض واقتراح مجموعة من الحلول، لضمان استقرار الزواج، وتحقيق السعادة المجتمعية في شتى النواحي.

وأشادت سلامة المنصوري، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية مسؤولة الملتقى الحواري، بتفاعل الأفراد الذين كانوا إيجابيين بغية الحصول على أفضل النتائج التي تعزّز استقرار وتماسك الأسرة. واستعرض المشاركون مجموعة من الحلول المتوافقة مع الاحتياجات اليومية والبيئة المحلية، والتي بدورها تزيد الوعي لدى أفراد المجتمع، وتركز على متطلبات الأسرة الإماراتية.