مشروع لتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية

أعلن مصرف الإمارات المركزي وشركة «ميركوري» إطلاق مشروع مشترك لإنشاء شركة باسم «يونيتي لخدمات الأعمال»، تهدف إلى دعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، الذي أطلقه المصرف المركزي، ويسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة عمليات البنية التحتية للأسواق المالية الوطنية، بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، من حيث الكفاءة والمرونة واستمرارية الأعمال للأنظمة والمنصات التابعة للمصرف المركزي.

وقال مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، إبراهيم عبيد الزعابي: «يعكس هذا المشروع الاستراتيجي طموحنا لبناء بنية تحتية للمدفوعات جاهزة للمستقبل، تتميز بالمرونة والابتكار، وتدعم الشمول المالي على مستوى الدولة، ومن خلال شراكتنا مع (ميركوري)، سنتمكن من توظيف أفضل الممارسات والخبرات العالمية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي للمنظومة المالية في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوري»، مظفر حامد: «نفخر بشراكتنا مع مصرف الإمارات المركزي في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية برنامج تحول البنية التحتية المالية الخاص بالمصرف المركزي، ويجسد التزامنا المشترك ببناء بنية تحتية للمدفوعات آمنة وشاملة ومجهزة لمتطلبات المستقبل».