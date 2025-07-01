المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة حملة "زايد وراشد"

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكة تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة حملة "زايد وراشد". ويأتي هذا الإصدار احتفاءً بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، تجسيداً لدور القائدين في قيام الاتحاد، وترسيخاً للهوية الوطنية والولاء لدى أفراد المجتمع الإماراتي.



يتضمن الوجه الأول للمسكوكة الذهبية، التي تبلغ زنتها 40 غراماً وقطرها 40 ملم، رسماً للقائدين "زايد وراشد"، في حين أن الوجه الثاني للمسكوكة، يتضمن شعار الدولة محاطاً باسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.

وستكون المسكوكة من الذهب متاحة فقط من خلال مقر المصرف المركزي في أبوظبي.



أما المسكوكة الفضية فتبلغ زنتها 50 غراماً وقطرها 50 ملم، حيث يتضمن الوجه الأول رسماً للقائدين "زايد وراشد"، بينما يتضمن الوجه الثاني شعار الدولة محاطاً باسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية وعبارة "مسكوكة تذكارية".

وستكون المسكوكة التذكارية من الفضة متاحة للطلب من خلال الموقع الالكتروني للمصرف المركزي من عبر الربط التالي: https://centralbank.ae/ar/our-operations/currency-and-coins/commemorative-coins



وتعقيباً على إصدار المسكوكة التذكارية "زايد وراشد"، صرح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "نُعلن بكل فخرٍ واعتزاز عن إصدار هذه المسكوكة التذكارية التي تجسد معاني الوفاء والانتماء بالإرث الوطني الذي تركه القائدان المؤسسان، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما. ويأتي هذا الإصدار بمناسبة حملة "زايد وراشد" لتُرسخ قيم الوحدة والبناء التي أرستا أسس دولتنا ولتسلّط الضوء على محطات ملهمة في مسيرتيهما. نؤكد التزامنا الثابت بتخليد تاريخنا الوطني وتعزيزه في وجدان الأجيال القادمة."