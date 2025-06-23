الإمارات تؤكد التزامها تعزيز الشراكات الدولية في البيانات

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في الاجتماع الـ17 لرؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد بمدينة «فورتاليزا» في البرازيل.

وسلط وفد دولة الإمارات الضوء على أهمية تطوير أدوات إحصائية حديثة تعكس التحولات الرقمية في الاقتصادات الوطنية، مؤكداً التزام الدولة تعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات، ودعم السياسات المبنية على الأدلة، فيما استعرض الوفد جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية للبيانات، وتمكين الابتكار في العمل الإحصائي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة تعزيز التنسيق ومواءمة التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة «بريكس» مع متطلبات السياسات العامة، مع التركيز على طبيعة وخصوصية دول المجموعة واحتياجاتها التنموية، بما يعزز فاعلية البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.

وناقش الاجتماع موضوعات حيوية ركزت على تعزيز التعاون الإحصائي بين دول «بريكس»، شملت إنتاج مؤشرات العصر الرقمي، وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتخفيف آثار التغير المناخي.

وأكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة «بريكس» تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات، وتعزيز حوكمتها، من خلال منظومة معرفية مرنة وشاملة تستجيب للأولويات الوطنية، وتتوافق مع التوجهات العالمية، عبر توظيف أدوات الابتكار الإحصائي، وتعزيز التكامل المعرفي لبناء مجتمعات أكثر استدامة.

وقالت أهلي: «نتطلع إلى تعزيز أُطُر التعاون مع دول مجموعة (بريكس) من خلال المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير مؤشرات تعكس واقع العصر الرقمي، وتدعم الجهود المشتركة، وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي».