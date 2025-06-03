اتفاقية تعاون لتوفير فرص نوعية للشباب الإماراتي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في توفير فرص نوعية لتطوير مهارات الشباب الإماراتي، بحضور وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان لتطوير منظومة داعمة، تهدف إلى توفير فرص النمو المستمر للشباب في دولة الإمارات، تماشياً مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وقال مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، إن تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة يُعدّ نهجاً راسخاً في إطار الرؤية الوطنية لبناء المستقبل، مشيراً إلى تشارك الجهود والتطلعات مع «الإمارات العالمية للألمنيوم»، لإعداد جيل مدرك لأهمية دوره في مسيرة التنمية، وهو ما يجسّد السجل الحافل للشركة في الاستثمار بالمواهب الشبابية، وتعزيز ابتكاراتهم. وأكد أن هذه الاتفاقية ستعزز ثقافة التميّز والإبداع والتعاون بين شباب الوطن، وتُمكنهم من الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن الشركة تلتزم بتمكين الشباب ودعم دورهم ركيزةً أساسيةً تسهم في إحداث التغيير الإيجابي، وتدعم مسارات التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب تعكس مسيرة الشركة القوية في تعزيز قدرات الجيل القادم من القادة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وأسست «الإمارات العالمية للألمنيوم» مجلس الشباب في عام 2018، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في إبراز دور الشباب، وتمكينهم من قيادة مسيرة التطور والابتكار في دولة الإمارات، ويضم فريق الشركة أكثر من 700 موظف تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً.