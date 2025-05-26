مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي و"أذربيجان المركزي"

وقّع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتالح كازيموف، محافظ المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي بين البلدين الصديقين.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات الإشرافية والرقابية وعمليات الترخيص ذات الصلة بالأعمال المصرفية والتأمينية.

كما سيتعاون الجانبان في أنظمة البنية التحتية المالية ومنظومات الدفع، بالإضافة إلى تنمية المهارات الفنية من خلال التدريب وتبادل المعارف والدراسات والأبحاث، وزيارات العمل المشتركة.

وقال خالد محمد بالعمى، إن مذكرة التفاهم تعكس جهود المصرف المركزي في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تنمية علاقات الشراكة الاقتصادية مع جمهورية أذربيجان، وتوسيع نطاق التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة لدعم النمو الاقتصادي في البلدين، متطلعا إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في أذربيجان في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وتشجيع تبني حلول ابتكارية جديدة في أنظمة الدفع الرقمية، مع التركيز على المبادرات التي تُسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز استقراره، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً.

من جهته، أكد تالح كازيموف، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف الإمارات المركزي في تعميق العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشيداً بالتقدم المستمر الذي تحققه القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية في دولة الإمارات على كافة المستويات التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى التطورات في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ومبادرات التكنولوجيا الاشرافية وغيرها.

وقال إن المصرف المركزي لأذربيجان يسعى لعلاقات وثيقة ومثمرة مع مصرف الإمارات المركزي، من خلال تبادل الخبرات في القطاع المالي والمصرفي، وتطوير الخدمات المالية، بما سيُسهم في توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.