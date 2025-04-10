«المركزي»: تعاون مع كازاخستان لتطوير الأسواق المالية

وقّع محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك الوطني لكازاخستان، تيمور سيولمينوف، ورئيسة هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي، مدينا أبيلكاسيموفا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون، وإرساء إطار لتوطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الأطراف الثلاثة ستعمل بموجب المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والأنظمة لتطوير الأسواق المالية المحلية، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتمكين استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

كما تشمل المذكرة مشاركة المعلومات الإشرافية، وتسهيل التعاون في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأمن السيبراني، إضافة إلى التعاون في المجالات التقنية والفنية.

وقال بالعمى، إن «المذكرة تُجسد عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وكازاخستان، وتدعم حرص البلدين على توطيد العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية»، مشيراً إلى أن النهج الاستباقي للمصرف المركزي، يسهم في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعميق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في كازاخستان من أجل تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير النظام المالي، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، قال سيولمينوف إن التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني لكازاخستان، يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد آفاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يؤدي إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية المستدامة.

وأضاف أن البنك الوطني لكازاخستان سيواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية في التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع للإسهام في ازدهار اقتصادات البلدين.

بدورها، أشادت أبيلكاسيموفا بالقوانين والتشريعات للأسواق المالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير الخدمات المالية وفق المستويات العالمية، وتقوية عملية تنظيم الأسواق المالية، بما يُسهم في تعميق نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.