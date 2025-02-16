«تريندز» يستضيف برنامج «نمو 2025» بالتعاون مع «آيرينا»

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، فعاليات برنامج «نمو 2025» التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الذي جمع نخبة من الخبراء والباحثين لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة والتغيّر المناخي. وشهدت الفعالية جلسات نقاشية حول أبرز القضايا المتعلقة بالطاقة الخضراء، تناول المشاركون فيها أحدث التطورات في مجال تخزين الطاقة، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الشبكات الذكية، وسياسات تسعير الكربون، وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير التغيّرات السياسية في تبني مصادر الطاقة المتجددة.

وأكّد المشاركون في جلسات البرنامج، الدور الأساسي للبحث العلمي في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التغيّر المناخي.