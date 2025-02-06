مكتوم بن محمد: التكنولوجيا والابتكار محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات المستقبلية

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، أمس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير تكنولوجيز» المتخصصة في مجال تطوير الحلول البرمجية، أليكساندر كارب.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص دبي ودولة الإمارات على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، وإتاحة كل الفرص اللازمة أمامها للتوسع والنمو، من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تهيئة المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي والعالمي للتطور والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «التكنولوجيا والابتكار محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات المستقبلية.. التقيت اليوم أليكساندر كارب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ(بالانتير تكنولوجيز)، لبحث سبل التعاون في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دبي والإمارات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».

وأضاف سموه: «مهمتنا في الفترة القادمة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وبرؤى قادتنا وهمم شبابنا لا حدود لما يمكن تحقيقه».

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات في دبي ودولة الإمارات، بما ينسجم مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».

كما تناول اللقاء دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات، وإطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دبي القابضة»، أميت كوشال.