«ديوا» تدعم التميز المؤسسي لـ «العليا للتشريعات»

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أحمد سعيد بن مسحار، وأفادت الهيئة، في بيان لها، بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتأكيداً لأهمية التكامل المؤسسي، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق التميز الحكومي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وأكد الطاير، خلال اللقاء، أن الشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات تأتي في إطار التزام الهيئة برؤية القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة التميز المستدام، وجعل حكومة دبي معياراً للتميز على مستوى العالم.

وقال: «نؤمن بأن التميز ليس مجرد هدف، بل هو رحلة مستمرة تتطلب تعاوناً استراتيجياً وتكاملاً بين الجهات الحكومية، ومن خلال هذا التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، فإننا نهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق إنجازات استثنائية تعكس ريادة دبي على المستوى العالمي».

من جهته، قال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أحمد سعيد بن مسحار: «نفخر بشراكتنا الراسخة وتعاوننا الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ونعرب عن تقديرنا للدور المؤثر والإسهامات المشهودة للهيئة في تعزيز منظومة الأداء المؤسسي للجنة العليا للتشريعات، وصولاً إلى تكريمها خلال برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024 كإحدى الجهات الحكومية المتميزة».

وأضاف: «نولي - في اللجنة العليا للتشريعات - أهمية كبيرة لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، سعياً إلى تعزيز إسهاماتنا في ترسيخ مكانة دبي كأنموذج رائد عالمياً في الكفاءة المؤسسية والتميز الحكومي، ونتطلع إلى تطوير آفاق تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوسيع مجالاته، إيماناً بأهمية العمل المؤسسي المشترك في دعم المسيرة التنموية الطموحة التي تخطوها إمارة دبي».

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان: «نعتز بالشراكة البناءة بين الجهتين والتي تمكنت من خلالها اللجنة من الوصول إلى مستويات تميز متقدمة، نتيجة لتنفيذ خطة العمل التي امتدت على مدار العامين السابقين بجهود كوادر الهيئة، خصوصاً الكفاءات المواطنة».