لطيفة بنت محمد تلتقي رئيسة وزراء تايلاند

عقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيسة وزراء مملكة تايلاند، بيتونغتارن شيناواترا، ضمن أعمال الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وركّزت المناقشات على مجالات رئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وأهمية العمل متعدد الأطراف للتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي، والابتكار التكنولوجي.

وأكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع تايلاند ودفع التعاون المشترك في القضايا العالمية ذات الأولوية.

وقالت سموها: «تتبنى دولة الإمارات نهجاً يقوم على تعزيز أواصر التعاون الدولي، وتسريع وتيرة العمل المشترك مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز عملية التنمية المستدامة ويخدم الشعوب ويضمن لها مستقبلاً مشرقاً».

وشدّدت سموها على حرص دولة الإمارات على توطيد علاقاتها مع مختلف الدول، مشيرة إلى النهج الاستباقي الذي تتبناه الدولة لتعزيز الحوار والشراكات في مختلف القطاعات، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة جديدة ضمن مسيرة العلاقات الراسخة بين الإمارات وتايلاند، ويجسد رؤيتهما المشتركة لتحقيق السلام، والازدهار، والتنمية المستدامة.