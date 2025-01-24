لطيفة بنت محمد: الصناعات الإبداعية مهمة في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات

قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بجولة في معارض الفنون والثقافة المقامة ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مؤكدة سموها أن الفنون والصناعات الإبداعية مهمة في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات.

وسلّطت الجولة الضوء على الاتجاهات الناشئة في تقاطع الفنون والثقافة مع التكنولوجيا، مع التركيز على دور هذه المجالات في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.

ورافق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الجولة، رئيس قسم الفنون والثقافة في المنتدى الاقتصادي العالمي، جوزيف فاولر، حيث تم استعراض المعارض التي أبرزت الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا الرقمية في الصناعات الإبداعية.

وأظهرت الجولة كيفية تكامل التكنولوجيا مع التعبير الفني لتعزيز الإبداع، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التعاون العالمي، مع إبراز الأصالة والعمق العاطفي للإبداع الإنساني.

وأكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات بدعم الفنون والثقافة كركائز أساسية للتنمية المستدامة والابتكار. وقالت سموها: «تدرك دولة الإمارات القدرة والإمكانات اللامحدودة للإبداع والابتكار في بناء جسور بين الثقافات وتعزيز التقدم المجتمعي، ونحرص على تعزيز المشهد الإبداعي مع الحفاظ على القيم الثقافية التي تُشكل جوهر هويتنا الوطنية».

وتضمنت الجولة التعرف إلى العديد من الاتجاهات الفنية والثقافية الجديدة التي تقوم على دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في مجالات الفنون، وكيف يمكن لهذه التطورات توسيع نطاق الوصول وزيادة الشمولية. كما تناولت النقاشات أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والحفاظ على أصالة الثقافة وتعزيز الروابط الإنسانية من خلال الفنون.

وأبرزت هذه الجولة الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التميز الثقافي والابتكار من خلال شراكاتها العالمية مع المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن خلال مشاركتها في هذه المنصات الرائدة، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كقائد عالمي في دعم الإبداع والحوار الثقافي والتطوّر التكنولوجي، وترسيخ ريادتها في صياغة مستقبل أكثر استدامة.