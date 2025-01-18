شراكة لتسريع نمو منظومة تكنولوجيا المناخ في الدولة

أبرمت مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، التابعة لوزارة الاقتصاد اتفاقية شراكة مع Climate First، الشركة الأوروبية الرائدة في الاستثمار في الابتكار المناخي، لتعزيز منظومة التكنولوجيا المناخية في الإمارات.

وتنفيذاً لهذه الشراكة، التي ستفتح الباب أمام محفظة شركات «Climate First» للاستفادة من فرص التواصل والتوسع في دولة الإمارات، نفذت «Climate First» أولى حملاتها الترويجية في الدولة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وذلك خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.

وشهدت الحملة مشاركة خمس شركات رائدة في مجال التكنولوجيا المناخية، هي (Climeworks وEnergy Dome وZeroAviva وCylib وGlasspoint) في أسبوع أبوظبي للاستدامة لاستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية عالية التأثير مع كبار أصحاب المصلحة في دولة الإمارات الذين يدعمون عملية إزالة الكربون في دولة الإمارات.

وتعمل الشركات الخمس على تطوير حلول مبتكرة ومتقدمة في الصناعات الرئيسة، من التقاط الهواء المباشر وإعادة تدوير البطاريات إلى الطيران الهيدروجيني الكهربائي ومولدات التيار الشمسي للعمليات الصناعية. ورحب وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بالشراكة الواعدة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و(Climate First)، مؤكداً أهمية التكنولوجيا المناخية في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقال: «تعكس هذه الشراكة الالتزام الثابت لدولة الإمارات بالابتكار والاستدامة. ومن خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نعمل على إنشاء منظومة داعمة لشركات التكنولوجيا المتقدمة لتزدهر وتقود الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية».