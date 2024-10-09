انضمام شركتين أجنبيتين إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات المباشرة

أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام شركتين متخصصتين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية التي توفر مجموعة من أساسيات دخول السوق، لتمكين الشركات المتطورة القادمة من مختلف أنحاء العالم من تأسيس أو توسيع عملياتها في الدولة، وبالتالي الإسهام في تنمية اقتصاد المعرفة.

وذكرت الوزارة في بيان، أمس، أن الشركتين، هما «تي جي أو» (TG0)، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وهي متخصصة في تقنيات الاستشعار باللمس، وتُحدث نقلة نوعية في صناعات مثل السيارات، والرعاية الصحية، والألعاب، بينما الشركة الثانية هي «زيلاس تكنولوجي» (Zelos Technology) الصينية، التي تطوّر حلول تكنولوجيا القيادة الذكية المتطورة، خصوصاً من المستوى الرابع (L4)، وتركز على التطبيقات في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع.

وستتمكن الشركتان، بانضمامهما إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، من الاستفادة من ميزات التأسيس السريع، وتسريع الوصول إلى الخدمات المالية وموارد رأس المال، وفرص الدعم والتواصل مع مجتمع الشركات العالمية المشاركة في المبادرة.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات تواصل استقطاب الشركات الرائدة والمتطورة، التي تستطيع تعزيز منظومة الابتكار، وتسهم في تطوير قدرات تكنولوجية وصناعية جديدة.

وأضاف: «ستعزز شركة (زيلاس تكنولوجي) قطاعات التنقل الحضري والخدمات اللوجستية لدينا، في حين ستوفر ابتكارات شركة (تي جي أو) إمكانات جديدة للرعاية الصحية، والخدمات الحكومية الذكية، التي تشكل أولوية في دولة الإمارات».

وأشار إلى أن دخول هذه الشركات الجديدة يؤكد موقع دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للابتكار، ويعكس جهود تنمية صناعات المستقبل فيها.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للأعمال في الصين لدى «تي جي أو»، جويس زن: «يتماشى نهج دولة الإمارات الداعم للتقنيات المتطورة، مع رؤيتنا لتطوير التفاعل بين الإنسان والآلة».

وأكدت أن الدعم الذي توفره مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيمكن من الاستفادة من البنية التحتية لدولة الإمارات، لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، والإسهام في مسيرة التنمية في الدولة، لتكون مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية.

بدوره، قال العضو المنتدب لشركة «زيلاس تكنولوجي»، تيري زاو، إن الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمثل فصلاً جديداً لشركة «Zelos»، لافتاً إلى أن التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على التقنيات المتقدمة يجعلها الوجهة المثالية للحلول الخاصة بالقيادة الذاتية.

دور محوري

تهدف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جذب شركات التكنولوجيا العالمية المتقدمة، بغرض تعزيز الابتكار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز تطور الصناعات المستدامة.

وتقوم المبادرة بدور محوري في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال التركيز على قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم.