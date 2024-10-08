«تنظيم الاتصالات» تشارك في «جيتكس غلوبال 2024»

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في «جيتكس غلوبال 2024»، من خلال منصة الحكومة الرقمية التي تضم 37 جهة حكومية اتحادية.

وقالت الهيئة، في بيان امس، إن مشاركتها لهذا العام، تتضمن استعراض عدد من المشاريع والتطورات، التي تجسد دور قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وتعزز أسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات إلى جانب عرض مجموعة من التقنيات التي تعكس رؤيتها المستقبلية للسنوات المقبلة. وتعزز هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التزامها بالتنمية المستدامة، وتبني تقنيات المستقبل لتطبيق رؤية متكاملة تحقق أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031)، من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه مسيرة التحول الرقمي. إلى ذلك، أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة مشاركته في الدورة الـ44 من معرض جيتكس العالمي 2024 الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في إطار التزامه بتطوير الحلول الرقمية التي تدعم تعزيز الشفافية والمساءلة.