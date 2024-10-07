اتفاقية شراكة مع «سبينيس» لتطوير منشأة لمعالجة الغذاء في دبي

أعلن مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، المبادرة الحكومية الهادفة إلى بناء نظام غذائي مستدام، من خلال شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة «وصل»، توقيع عقد لتطوير منشأة لمعالجة الغذاء مع شركة «سبينيس» الرائدة في قطاع خدمات التجزئة.

وتهدف الشراكة إلى دعم الابتكار في مجال معالجة الغذاء، ما يعزز التزام دولة الإمارات بتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، ويرسخ مكانة دبي لتصبح مركزاً عالمياً لتقنيات الغذاء المستدام المتقدمة، ووجهة عالمية للابتكار الغذائي. كما يأتي ذلك في إطار العمل المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة الداعمة لاستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وبموجب هذه الشراكة الممتدة لـ27 عاماً، ستقوم «سبينيس» بتطوير منشأة معالجة غذاء حديثة، على مساحة نصف مليون قدم مربعة في مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي يتوقع أن يبدأ عملياته قريباً. ويهدف المشروع إلى تحقيق قفزة نوعية في تقنيات معالجة الغذاء المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية. ويأتي هذا الاتفاق بمثابة خطوة رئيسة ضمن استراتيجية «سبينيس» للتوسع في المنطقة، بما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي للعقارات لدى «وصل»، راشد محمد، والرئيس التنفيذي لشركة «سبينيس»، سونيل كومار. وقال راشد محمد: «يسرنا انضمام (سبينيس) إلى مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستدعم مساعينا لتقديم غذاء عالي الجودة، مع مراعاة المعايير البيئية المستدامة. كما تعكس هذه الشراكة مع (سبينيس) التزامنا بتطوير قطاع الأغذية في المنطقة، والإسهام في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الاستدامة الغذائية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سبينيس»، سونيل كومار: «نحن فخورون بالتعاون مع وادي تكنولوجيا الغذاء لدعم النمو المستدام. وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرتنا لتوسيع نطاق عملياتنا، ما يتيح لنا تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل، وتقديم منتجات محلية طازجة بجودة استثنائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا العميق بدعم المجتمعات المحلية والمزارعين، والعمل مع شركاء يتقاسمون معنا الرؤية نفسها للنمو المستدام».

ويمثّل مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2021 لمضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات، مدينة عصرية متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها، وتسعى إلى استقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء. وتتمثل رؤية المدينة في أن يصبح هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ليكون العلامة التجارية والمرجع الأول لاستدامة نظم إدارة الغذاء إقليمياً وعالمياً.

ونجح «وادي تكنولوجيا الغذاء» في جذب العديد من الشركات الرائدة والمبتكرين العالميين في قطاع الأغذية. وتعزز الشراكة مع «سبينيس» دور مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» كمحفز للمشاريع الرائدة، ويوفر منصة فريدة لقادة الصناعة لتطوير حلول مبتكرة، وتوسيع عملياتهم. ويهدف «وادي تكنولوجيا الغذاء» إلى تطوير نظام غذائي أكثر استقلالية، من خلال إدخال حلول مبتكرة تعتمد على الإنتاج المحلي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستدامة البيئية.

5 محاور

مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» هو مشروع مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة وصل، ويركز على خمسة محاور رئيسة: الغذاء والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاستدامة. وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، يهدف وادي تكنولوجيا الغذاء إلى تعزيز الاتصال بين جميع أطراف سلسلة التوريد، وتطوير البنية التحتية اللازمة، لدعم نمو الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء، مع التركيز على الابتكار والتطوير.