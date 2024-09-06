ابن طوق يبحث مع وزيرة التخطيط المصرية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال لقائهما على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي أختتمت بمقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتعميق التعاون الثنائي على صعيد صياغة وتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تواكب المتغيرات العالمية وتُعزز الأداء ودعم فعالية منظومة التخطيط وتعزيز التنافسية الاقتصادية والاستفادة من أفضل الممارسات التي تحفز جهود التنمية.

وأعرب ابن طوق عن استعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية للارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بما يخدم الأجندة التنموية للبلدين الشقيقين.

من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط بعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تدعيمها إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الحيوية ومنها الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.