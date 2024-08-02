«الرقابة النووية» تجري 33 عملية تفتيش في «براكة»

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها لعام 2023، الذي سلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية التي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في دولة الإمارات.

ونفذت الهيئة في العام الماضي أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية، من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة ومفتشين آخرين من مقرها الرئيس. وشملت هذه الأنشطة إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في المحطة، غطت جوانب مختلفة، منها بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة، وغيرها من الأنشطة الأخرى. كما أصدرت الهيئة رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها الهيئة لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.

وواصلت الهيئة جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية. وفي 2023 أجرت الهيئة 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستخدم المواد المشعة، إضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.

وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني لمحطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.

كما قامت الهيئة بتنفيذ أنشطتها الرقابية لضمان الاستخدامات السلمية للمواد النووية في الدولة.

وفي عام 2023، أجرت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات، و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية بهدف ضمان امتثال المرخصين للوائح الرقابية. كما وقّعت الهيئة على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت دولة الإمارات برنامجها لدعم الضمانات الذي ستسهم الدولة من خلاله في توظيف خبراتها لتعزيز فاعلية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار.

وتمثل حماية الجمهور والبيئة محوراً أساسياً لعمل الهيئة، إذ أطلقت العام الماضي أول ماجستير في الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة، لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للإسهام في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة. وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية، و114 منشأة غير طبية، كما أصدرت 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.

وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية، من خلال مركز عمليات الطوارئ، حيث عقدت 20 تمريناً و12 تدريباً في ما يخص الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الهيئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.