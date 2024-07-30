وزير الاقتصاد التشيلي: 2 مليار دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023

قال معالي نيكولاس غراو، وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في جمهورية التشيلي أن حجم استثمارات الإمارات في تشيلي بلغت ما يقارب 2 مليار دولار في عام 2023، حيث تعمل الإمارات حاليا على عدد من المشاريع قيد التطوير في مختلف المجالات مع وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي في تشيلي "invest Chile" بما يعزز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام".. أن كلا البلدين قادران على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بما ينعكس بالفائدة على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والتبادل التجاري بين البلدين وخلق فرص واعدة في مختلف القطاعات، حيث تتمتع الإمارات وتشيلي بمقومات تجارية وخبرات مختلفة، ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات نحرص على النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.

وأشار إلى أن تشيلي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة لامست حاجز الـ23 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2023، موضحا بأن هذا النمو يعد الأكبر من نوعه منذ عام 2014.

وقال إن الإمارات تمتلك بعض الاستثمارات المهمة في تشيلي، ونسعى من خلال زيارتنا الحالية إلى بحث سبل تعزيز التعاون ، ورأينا من خلال لقاءاتنا مع مجتمع الأعمال الإماراتي والتشيلي مدى اهتمامهم في قطاع التعدين والنحاس والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحلية المياه والإنتاج الغذائي والطاقة".

وأبدى معاليه اهتمامهم بالتعاون مع الإمارات في مجال تحلية المياه نظرا لكون تشيلي تعد دولة تعدين وتنتج كميات هائلة من النحاس، موضحا سعيهم للتعاون مع الإمارات لجعل إنتاج النحاس أكثر خضرة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مصادر المتجددة حيث يأتي ثلثي إنتاج تشيلي من الطاقة من مصادر متجددة.

وأشاد وزير الاقتصاد التشيلي بريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة معربا عن تطلعهم للاستفادة من خبرات الدولة في قطاع الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى امتلاك تشيلي كذلك العديد من الموارد الطبيعية التي تمكنها من الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تمثل الطاقة الصديقة للبيئة ما يقارب 50% من إجمالي الإنتاج ومعظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية.

وقال معالي نيكولاس غراو، إن تشيلي تعد مركزا تكنولوجيا رائدا لأمريكا اللاتينية، حيث تعمل حاليا على بناء أول كابل بحري في الطرف الجنوبي يمتد من تشيلي إلى إستراليا، ويسهم هذا الربط في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية في العالم بشكل كبير.

ودعا معاليه في هذا الإطار إلى استكشاف فرص التعاون مع الإمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وقال إن مشاركة الإمارات في هذه العملية ستضيف بشكل كبير على المزايا التي سيقدمها الربط، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الألياف الضوئية والاتصالات بجانب الاستثمار في مراكز البيانات.

ولفت معاليه إلى دور الشركات الناشئة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن تشيلي تمتلك بيئة قوية داعمة للشركات الناشئة وتساهم في تسريع نمو أعمالهم مدعومة ببرنامج " Startup Chile" الذي تم إطلاقه منذ حوالي 15 عاما.

وقال في هذا الإطار " تمتلك الإمارات مقومات وقدرة عالية للاستثمار في الشركات الناشئة بتشيلي، وقد تكون هذه فرصة نوعية للعمل على توفير المزيد من الفرص المالية للارتقاء بالأفكار التي نمتلكها في هذه الشركات الناشئة".