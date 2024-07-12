«أدنوك» تستخدم «RoboWell» للذكاء الاصطناعي في عملياتها البحرية

أعلنت «أدنوك»، أمس، عن استخدام نظام «RoboWell» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي طورته شركة «إيه آي كيو» للتحكم الآلي في الآبار ضمن عملياتها في حقل «نصر» البحري، وذلك للمرة الأولى عالمياً في العمليات البحرية.

وتؤكد هذه الخطوة استفادة «أدنوك» من تطبيق أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، لتعزيز الكفاءة وضمان توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة بشكل مسؤول.

وقامت «أدنوك» بتطبيق نظام «RoboWell» بالشراكة مع «إيه آي كيو»، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، التي تقدم حلولاً نوعية لقطاع الطاقة، حيث يستخدم النظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي القائمة على السحابة لتشغيل الآبار بشكل آلي، بحيث يتم ضبطها ذاتياً وفقاً للظروف المتغيرة.

ويسهم استخدام هذا النظام في تعزيز أمن وسلامة العمليات التشغيلية للآبار، ورفع الكفاءة، وتقليل رحلات العمل إلى الموقع والحاجة للتدخل البشري، وخفض الانبعاثات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، عبدالمنعم سيف الكندي: «يعكس استخدام نظام (RoboWell) في حقل نصر البحري كيفية استفادة (أدنوك) من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم جهودها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول، وذلك ضمن مساعيها إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم، عبر إدماج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب عملها بدءاً من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لرفع الكفاءة والوصول إلى أتمتة العمليات التشغيلية». وأضاف الكندي: «من خلال شراكتنا مع (إيه آي كيو)، فإننا نستفيد من الخبرات الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجالي الطاقة والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة مستقبلاً».

ويقع حقل «نصر» على بعد 130 كيلومتراً شمال غرب أبوظبي، وهو حقل بحري يوظف التقنيات الرقمية في كل عملياته.

وتم تطبيق نظام «RoboWell» بشكل أولي على امتداد 10 آبار في حقل «نصر»، ومن المقرر أن تقوم «أدنوك» كذلك بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في أكثر من 300 بئر، ضمن عملياتها البرية والبحرية خلال العام الجاري.