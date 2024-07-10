«مطار الشارقة» يبرم عقد توريد أجهزة تفتيش أمنية بتقنيات حديثة

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، أمس، التعاقد مع شركة «Nuctech» الشرق الأوسط، لتوريد أجهزة تفتيش أمنية بتقنيات عالية، وتوفير منظومة متكاملة لجميع المعدات الأمنية المخصصة لتفتيش الركاب والأمتعة والبضائع والنفايات، وتفتيش الموظفين، وذلك في إطار الحزمة المختصة بأجهزة التفتيش الأمني، ضمن مجموعة الحزم الخاصة بمشروع التوسعة الجديدة لمطار الشارقة.

تم توقيع العقد أمس، في مبنى إدارة المطار من جانب كل من رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، والمدير العام للشركة، مينغ قيانغ، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

ويشمل العقد توريد 67 جهازاً للتفتيش الأمني بالأشعة السينية والكشف عن المواد المحظورة، وتوفير منظومة متكاملة لجميع المعدات الأمنية المخصصة لتفتيش الركاب والأمتعة والبضائع والنفايات، وتفتيش الموظفين وفحص ممتلكاتهم، إضافة إلى أجهزة الكشف عن البضائع والأمتعة المحظورة أو المشبوهة في إدارة التفتيش الجمركي وقطاع الشحن.

وقال علي سالم المدفع، إن «هيئة مطار الشارقة الدولي تتبنى تصوراً واضحاً لتنفيذ برنامج توسعة مطار الشارقة، الذي يسعى لتحقيق زيادة في طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027»، لافتاً إلى أن برنامج التوسعة يحتوي على حزم مختلفة، من بينها الحزمة السابعة التي تتضمن تصميم وبناء منظومة متكاملة لمعدات الفحص الأمني المستقلة، والأعمال المرتبطة بها، والتي ستسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق المسافرين عبر المطار.

وفي هذا الصدد، ستقوم شركة «Nuctech» ضمن الحزمة السابعة من مشروع التوسعة، بتوريد أجهزة الكشف وفق أحدث التقنيات العالمية المطبقة، حيث إن أجهزة الأشعة السينية الأمنية تعد جزءاً مهماً ضمن الإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات حول العالم.