«المركزي» يطلق نسخة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق»

أطلق مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، نسخة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق - MVP» لمنصة مشروع «الجسر - mBridge»، التي تعد أول منصة ضمن المشروعات المشتركة للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، تصل إلى مرحلة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق»، وجاهزة للاستخدام من قِبل أوائل المؤسسات المشاركة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أجرى في يناير 2024، أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي) مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة مشروع «الجسر»، ما شكّل سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخرى من خارجها، باستخدام منصة في مرحلة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق».

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى: «تتماشى مشاركة المصرف المركزي في مشروع الجسر مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والكفاءة والشمول المالي في قطاع الخدمات المالية».

وأضاف: «نسعى - بالتعاون مع شركائنا الدوليين - إلى الإسهام في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة وأقل كلفة للمدفوعات العالمية الفورية، تعود بالنفع على جميع الأطراف وتحقق أعلى معايير الأمان».